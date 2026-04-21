В Одессе сотрудники СБУ задержали сотрудников ТЦК: была погоня и стрельба (видео)

В Одессе сотрудники СБУ задержали военных одного из районных территориальных центров комплектования. Во время задержания была стрельба.

На место происшествия выехало руководство Одесского ОТЦК и СП для выяснения деталей. Эту информацию подтвердили "Суспільному" в комментарии ТЦК.

Сначала информация о задержании появилась в Telegram-каналах. На опубликованных видео было видно погоню и стрельбу.

По данным "Суспільного", были задержаны восемь представителей Пересыпского ТЦК. По данным источников издания в СБУ, они требовали 50 тысяч долларов.

В комментарии "ТСН" в ТЦК сообщили, что не знают причин задержания их военнослужащих.

В то же время Одесское издание "Думская" сообщает больше деталей. По их данным, задержанными оказались сотрудники Пересыпского РТЦК. Они якобы затащили мужчину, имевшего официальную броню, в бус, и с оружием требовали у него взятку — 30 тысяч долларов.

"Они действительно намеревались применить кастеты и избить человека, но СБУ вовремя приняли их", — рассказал собеседник издания.

Во время обысков, по данным СМИ, у военных были обнаружены кастеты, биты и деньги.

Перед этим якобы военкомы на двух бусах также устроили разборки между собой на Михайловской площади.

Официально в СБУ не комментировали задержание. О причинах задержания официально также неизвестно.

Напомним, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусмотрено изменение правила для работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В частности, предлагается ввести обязательную идентификацию военнослужащих ТЦК — нагрудные жетоны с индивидуальными номерами.

15 апреля во Львове произошел конфликт с участием представителей территориального центра комплектования — несколько женщин пытались помешать мобилизации мужчины и прибегали к физическому сопротивлению.

До этого Фокус писал, что в Украине сформировался масштабный теневой рынок вокруг мобилизации, где "услуги" по избежанию призыва могут стоить от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. В общем, цены зависят от этапа контакта с системой — от простого обновления данных до полного "пакета" с исключением с учета и выездом за границу.

Более того, нардеп Георгий Мазурашу рассказывал, что в Украине зафиксированы случаи, когда военные ТЦК требуют деньги с военнообязанных за освобождение из автобусов, территориальных центров комплектования или учебных центров. По его словам, эти "услуги" оцениваются от 5 тысяч долларов и выше.