"Мы заинтересованы в полной объективности": в ТЦК отреагировали на задержание военных в Одессе

В Одессе правоохранители задержали восьмерых военнослужащих одного из районных ТЦК и СП, а также участкового полицейского. В частности, их подозревают в возможном вымогательстве крупной суммы денег.

Как сообщили в заметке на официальной странице Одесского областного ТЦК и СП в Facebook 21 апреля, сейчас подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одессы правоохранительными органами. В ведомстве отметили, что руководство областного центра комплектования полностью взаимодействует со следователями и способствует установлению всех обстоятельств инцидента.

Публикация Одесского областного ТЦК и СП в Facebook Фото: Скриншот

В учреждении подчеркнули, что заинтересованы в максимально открытом и объективном расследовании. Там также отметили, что любые нарушения закона со стороны военнослужащих недопустимы, а очищение структуры от лиц, которые вредят ее репутации, остается одним из ключевых приоритетов.

"Наша позиция остается неизменной: мы заинтересованы в полной прозрачности и объективном расследовании. Любые нарушения закона в рядах Вооруженных Сил Украины недопустимы, а системное очищение структуры от лиц, которые дискредитируют службу, является нашим приоритетом", — говорится в сообщении.

Отдельно в ТЦК призвали граждан и представителей медиа не делать поспешных выводов и не распространять непроверенные данные. Дополнительную информацию пообещали предоставить после уточнения всех официальных деталей.

В Одессе сотрудники СБУ задержали военных ТЦК — что известно

Напомним, что 21 апреля в Одессе сотрудники СБУ задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП. Во время спецоперации возникла стрельба, на место происшествия выезжало руководство областного ТЦК. По данным "Суспільного" и источников в СБУ, задержаны восемь представителей Пересипского ТЦК, которых подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов. В ТЦК подтвердили сам факт задержания, однако причины инцидента официально не уточняют. В медиа также сообщается, что во время операции могла быть погоня и стрельба, а во время обысков у фигурантов якобы обнаружили наличные и предметы, похожие на оружие. Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.

