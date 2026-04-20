Травмировал ребенка и угрожал прохожим: в Одессе задержали мужчину с ножом (видео)

В Одессе патрульные задержали агрессивного мужчину, который, по словам правоохранителей, с ножом бросался на людей и ранил ребенка.

Инцидент произошел накануне, 19 апреля, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

"По предварительной информации, нетрезвый злоумышленник угрожал прохожим холодным оружием. В результате его действий пострадал ребенок, которого медики скорой помощи немедленно госпитализировали в больницу", — рассказали патрульные.

С места происшествия мужчина сбежал и пытался спрятаться на территории частного дома. Судя по нательным камерам полицейских, он хотел ворваться в дом.

Во время задержания мужчина сопротивлялся, вел себя агрессивно и продолжал угрожать, из-за чего инспекторам пришлось применить физическую силу и наручники.

Во время проверки личности выяснилось, что задержанный находится в розыске как лицо, самовольно оставившее воинскую часть (СЗЧ). Фигуранта передали представителям Военной службы правопорядка. Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Следственные действия продолжаются.

