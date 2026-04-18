6 человек погибли, 14 — ранены: хронология теракта в Киеве, что известно о стрелке (видео)

18 апреля в Киеве произошла одна из самых масштабных терактов за последнее время — в Голосеевском районе мужчина открыл стрельбу по людям, захватил заложников и спровоцировал масштабную спецоперацию правоохранителей. События разворачивались стремительно — от первых выстрелов на улице до штурма супермаркета, где злоумышленник забаррикадировался.

Фокус собрал всю имеющуюся информацию об этом событии — от известных на данный момент деталей инцидента до его последствий и данных о личности стрелка.

Стрельба в Киеве — с чего все началось

Первые сообщения о происшествии начали появляться около 17:00 в местных Telegram-каналах. По их данным, на улице Демеевской неизвестный мужчина открыл огонь из автоматического оружия, в том числе по полицейским, после чего убежал в сторону супермаркета на Голосеевском проспекте. Очевидцы также писали, что он двигался по улице и выборочно осуществлял выстрелы по прохожим.

Впоследствии информацию официально подтвердили в полиции Киева. Правоохранители сообщили, что в Голосеевском районе неизвестный стрелял по людям, в результате чего есть погибшие и раненые, а на месте продолжается спецоперация по задержанию нападавшего.

Відео дня

"На место происшествия направлены наряды полиции и спецназовцы КОРД", — добавили в сообщении.

Стоит заметить, что уже на начальном этапе было известно о по меньшей мере одном погибшем, а также нескольких раненых, однако точные данные о количестве пострадавших уточнялись.

Параллельно в Telegram-каналах начала распространяться информация о пожаре в том же районе. Сообщалось, что возгорание могло возникнуть вследствие действий самого стрелка — по одной из версий, он мог применить взрывчатку или намеренно поджечь помещение. В сети публиковали видео, на которых видно сильный огонь, а отдельные источники утверждали, что пожар начался именно в здании, где перед этим происходила стрельба.

Как впоследствии сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, после прибытия правоохранителей на место происшествия с нападавшим пытались установить контакт. Переговорщики работали с ним примерно 40 минут, в частности они пытались убедить его сложить оружие и прекратить опасные действия. Учитывая наличие раненых, ему даже предлагали передать турникеты, чтобы оказать помощь пострадавшим и остановить кровотечение. Впрочем, по словам главы МВД, мужчина полностью игнорировал любые обращения и не шел на контакт.

Ситуация осложнилась после того, как нападавший застрелил одного из заложников. После этого правоохранители приняли решение о проведении силовой операции. Около 18:00 спецназовцы КОРД провели штурм помещения, где находился злоумышленник. В ходе операции он был ликвидирован. По данным правоохранителей, во время удержания заложников он также открывал огонь по полицейским.

Что известно о пострадавших в результате теракта

После того, как террориста ликвидировали, в 19:00 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о значительном количестве жертв в результате этого события. Так, ссылаясь на данные медиков, он уточнил, что стрельба на улице и в помещении супермаркета унесла жизни шести человек. Часть из них погибла на месте, однако еще одна женщина, которая находилась среди госпитализированных, умерла уже в больнице от полученных ранений. Всего в больницы доставили десять раненых, еще шестерым помощь оказали на месте.

Отдельно сообщалось о пострадавшем ребенке — четырехмесячном младенце, который отравился угарным газом в квартире рядом с той, где возник пожар. От госпитализации родители ребенка отказались.

Кроме того, генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что по факту расстрела гражданских и захвата заложников открыто уголовное производство по статье о террористическом акте, приведшем к гибели людей. По его словам, установлена личность нападавшего — это мужчина 1968 года рождения, который использовал зарегистрированное огнестрельное оружие.

Более того, он уточнил, что в результате этой трагедии 11-летний парень остался без родителей.

"В результате нападения погибли шесть человек. Среди них — мужчина, который скончался на месте происшествия, и женщина, которая от полученных ранений скончалась в больнице. Их сын 2015 года рождения с огнестрельным ранением находится в детском медицинском учреждении, где ему оказывается необходимая помощь", — говорится в его сообщении.

Мужчина устроил стрельбу в Киеве — что о нем известно

До этого генпрокурор писал, что нападавший был уроженцем Москвы. Еще он подтвердил факт пожара в квартире, где он был зарегистрирован. По его словам, в подобных ситуациях государство должно действовать решительно для защиты жизни граждан.

"Я считаю принципиальным: государство должно действовать жестко и решительно, когда речь идет об угрозе жизни людей. В таких ситуациях нет пространства для компромиссов есть только обязанность защитить граждан", — отметил он.

Относительно оружия, которое использовал нападающий, командир подразделения Сил беспилотных систем ВСУ Евгений Карась отметил, что речь идет о карабине Kel-Tec SUB-2000 калибра 9×21 мм. Более того, Кравченко и Клименко подтвердили тот факт, что винтовка, которой распоряжался мужчина, была легальной. Более того, стрелок официально продлил разрешение на ее использование в декабре 2025 года.

Фото оружия стрелка в Киеве Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Более того, журналист Виталий Глагола со ссылкой на OSINT-отдел проекта "Телевидение Торонто" сообщил дополнительную информацию о личности стрелка. По этим данным, речь идет о Дмитрии Васильченкове, который родился 21 апреля 1968 года. В прошлом он был украинским военным и проходил службу до 2004 года в Донецкой области, в частности в составе 254 мотострелковой дивизии в батальоне материально-технического обеспечения. После увольнения в запас, по имеющейся информации, после 2022 года он снова присоединился к службе.

Сообщается, что мужчина родился в Москве, имел украинское гражданство, долгое время проживал в Бахмуте, а в 2015-2017 годах определенный период жил в российской Рязани. Впоследствии он вернулся в Украину и поселился в Киеве, недалеко от места, где впоследствии открыл огонь.

Также, по данным расследователей, в социальных сетях в предыдущие годы он распространял сообщения антиукраинского и антисемитского характера, поддерживал радикальные идеи насильственного "очищения" общества и выражал симпатии к жестоким методам, связанным с историческими фигурами, в частности Адольфом Гитлером. Кроме того, он отрицал легитимность украинской государственности и одобрял действия Игоря Гиркина в 2014 году.

Отдельно отмечается, что мужчина был военным пенсионером, а также имел проблемы с законом в прошлом. В частности, в 2024 году суд освободил его от уголовной ответственности за нанесение телесных повреждений после примирения с потерпевшим.

Реакция президента Украины Владимира Зеленского на стрельбу в Киеве

Около 20:15 президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении сообщил, что следователи Национальной полиции и СБУ сейчас устанавливают все обстоятельства нападения. Он подтвердил, что нападавший удерживал заложников и убил одного из них, а также открыл огонь по людям на улице, в результате чего погибли несколько человек. Еще одна женщина скончалась в больнице от тяжелых ранений.

По словам президента, удалось спасти четырех заложников. По состоянию на тот момент было известно о 14 раненых, среди которых есть ребенок. Он также отметил, что перед нападением мужчина поджег квартиру и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Глава государства выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что все детали преступления должны быть тщательно проверены, включая контакты нападавшего и информацию с его электронных устройств.

"Сейчас выясняется все, что может быть о нем известно и почему он такое наделал. Надо проверить каждую деталь. В работе у следователей несколько версий. Все его электронные устройства, телефон, все связи будут проверены", — отметил глава государства.

Каким был стрелок до совершения теракта — что о нем говорят знакомые

В то же время знакомые и соседи мужчины описывают его иначе. По словам жительницы дома, где он проживал, он производил впечатление спокойного и уравновешенного человека. Она рассказала, что мужчина вел себя сдержанно, редко общался с другими, но всегда был вежливым и здоровался. По ее наблюдениям, он часто ходил с рюкзаком и не создавал конфликтных ситуаций. Также она отметила, что он жил сам и приобрел квартиру около десяти лет назад, вероятно после начала боевых действий в Донецкой области.

Однако другие источники свидетельствуют, что агрессивное поведение с его стороны фиксировалось и раньше. В частности, по информации издания "ТСН", в 2023 году он стал участником конфликта в одном из столичных супермаркетов, где вел себя агрессивно, нарушал очередь и напал на другого посетителя. Потерпевший тогда зафиксировал инцидент на видео и заявлял, что мужчина нанес ему травмы и повредил телефон. По данному факту открывали уголовное производство.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко заявил, что подобной трагедии могло бы не произойти, если бы гражданские граждане имели право на владение оружием и самозащиту. В то же время другие его коллеги раскритиковали эту позицию, отметив, что при таких обстоятельствах количество пострадавших могло бы быть больше.

Кроме того, накануне, 16 апреля на Закарпатье ученик девятого класса пришел в школу с оружием и во время урока открыл огонь по однокласснику, в результате чего тот получил ранения. По данным следствия, несовершеннолетний мог действовать под психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми он контактировал через мессенджеры после знакомства в онлайн-игре.