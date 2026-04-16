Подросток мог быть под онлайн-давлением: стрельбу в школе на Закарпатье квалифицируют как теракт

В Чопе на Закарпатье в учебном заведении произошла стрельба, которую правоохранители квалифицировали как террористический акт. В результате инцидента ранения получил один из школьников, подозреваемый — 15-летний ученик — задержан.

Как сообщает полиция Закарпатья, происшествие произошло непосредственно во время пребывания учеников в школе. Подросток произвел несколько выстрелов из пистолета и ранил своего одноклассника. После стрельбы парень пытался убежать, однако правоохранители быстро его разыскали и задержали.

Публикация полиции Закарпатской области Фото: Скриншот

По данным следствия, несовершеннолетний мог действовать под психологическим давлением неустановленных лиц, с которыми он контактировал через мессенджеры после знакомства в онлайн-игре. Ему, вероятно, угрожали вредом для семьи в случае невыполнения требований.

Также установлено, что пистолет, который использовался во время инцидента, изначально был шумовым оружием, но был переделан под огнестрельное. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, которые могут быть причастны к ее организации.

Відео дня

"Продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и лиц, причастных к его организации. Подросток задержан. Событие квалифицировано по ч. 1 ст. 258 УК — террористический акт",- отметили правоохранители.

Стрельба в школе на Закарпатье — что известно

Напомним, что в Ужгородском районе Закарпатской области ученик девятого класса пришел в школу с оружием и во время урока открыл огонь по однокласснику, в результате чего тот получил ранения. Как сообщили в полиции Закарпатской области, информация о стрельбе поступила 16 апреля в 09:30. По предварительным данным, во время занятия подросток внезапно достал пистолет и произвел два выстрела, один из которых попал в другого ученика.

В Чопе на Закарпатье в учебном заведении произошла стрельба Фото: Нацполиция Украины

После инцидента школьник покинул помещение учебного заведения и пытался убежать, однако его оперативно задержали патрульные полицейские. Пострадавшего школьника осмотрели медики — его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительной информации, использованное оружие было травматическим.

Напомним, что в январе в Киеве ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в уборной надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю учительницу и 14-летнего одноклассника.

Также Фокус писал, что во львовской школе на Сыхове произошел инцидент со стрельбой с участием двух родителей учеников. Мужчины пришли в учебное заведение, чтобы выяснить обстоятельства конфликта между их детьми. После разговора ситуация обострилась уже на территории школьного двора, где между ними возникла ссора, которая переросла в стрельбу.