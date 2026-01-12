Нападение в киевской школе: в телефоне подростка нашли переписку со спецслужбами РФ (фото, видео)

Действия 14-летнего ученика, который сегодня утром напал с ножом на учительницу и одноклассника, квалифицированы как покушение на убийство. Сейчас подросток в "Охмадете", куда попал после того, как ранил сам себя.

По факту нападения полиция открыла уголовное производство, – сообщили столичные правоохранители.

В ходе расследования установлено, что сегодня утром ученик 9 класса во время пребывания в учебном заведении в туалете надел заранее подготовленную маску и каску, после чего забежал в помещение класса и напал с ножом на 39-летнюю учительницу и 14-летнего одноклассника.

У школьника диагностированы множественные резаные раны спины и предплечья, у учительницы — колото-резаные раны рук и живота. Оба пострадавших госпитализированы, устанавливается степень тяжести нанесенных им телесных повреждений.

После совершенного ученик закрылся в туалете, где порезал сам себя Фото: Прокуратура Киева

Нападавший после учиненного закрылся в туалете, где нанес себе ножом раны на руках и в живот. Сейчас он госпитализирован в "Охмадет", ему предоставляется необходимая медицинская помощь. После оказания ему врачебной помощи он будет задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

По указанному факту следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины – покушение на убийство двух и более человек.

В Киевской городской прокуратуре уточнили, что пострадавшая учительница истории – в тяжелом состоянии. Кроме того, в телефоне задержанного школьника была обнаружена переписка, возможно, с представителями российских спецслужб, где он обсуждал свое намерение совершить преступление.

Сейчас следователи устанавливают причины и мотивы совершенного преступления.

Напомним, нападение школьника на учительницу истории и одноклассника произошло 12 января на первом уроке.

В КГГА отреагировали на случившееся, и на месте, кроме медиков и полиции, работают представители соцслужб.