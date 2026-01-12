Напад у київській школі: у телефоні підлітка знайшли листування зі спецслужбами РФ (фото, відео)

Дії 14-річного учня, який сьогодні вранці напав із ножем на вчительку та однокласника, кваліфіковано як замах на вбивство. Зараз підліток в "Охмадиті", куди потрапив після того, як поранив сам себе.

За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження, — повідомили столичні правоохоронці.

Під час розслідування встановлено, що сьогодні вранці учень 9 класу під час перебування в навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу і напав із ножем на 39-річну вчительку та 14-річного однокласника.

У школяра діагностовано множинні різані рани спини та передпліччя, у вчительки — колото-різані рани рук і живота. Обох постраждалих госпіталізовано, встановлюється ступінь тяжкості завданих їм тілесних ушкоджень.

Після скоєного учень зачинився в туалеті, де порізав сам себе Фото: Прокуратура Києва

Нападник після вчиненого зачинився в туалеті, де завдав собі ножем рани на руках і в живіт. Наразі його госпіталізовано до "Охмадету", йому надається необхідна медична допомога. Після надання йому лікарської допомоги його буде затримано в порядку ст.208 КПК України.

Відео дня

За вказаним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження ч.2 ст.15, ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України — замах на вбивство двох і більше осіб.

У Київській міській прокуратурі уточнили, що постраждала вчителька історії — у важкому стані. Крім того, у телефоні затриманого школяра було виявлено листування, можливо, з представниками російських спецслужб, де він обговорював свій намір скоїти злочин.

Наразі слідчі встановлюють причини та мотиви скоєного злочину.

Нагадаємо, напад школяра на вчительку історії та однокласника стався 12 січня на першому уроці.

У КМДА відреагували на те, що трапилося, і на місці, крім медиків і поліції, працюють представники соцслужб.