Стрельба во львовской школе: в МВД и мэрии рассказали подробности

Пострадавший от стрельбы во львовской школе находится в больнице, его состояние удовлетворительное. Полиция уже опросила участников происшествия и изъяла оружие для экспертизы.

"Этот случай подсветил критическую проблему, о которой я часто говорю: учебные заведения недостаточно защищены базовыми средствами безопасности", — сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам Клименко, на сегодня в украинских школах работают 1778 офицеров Службы образовательной безопасности. Во Львове их 68 — это чуть больше половины заведений города.

Присутствие офицера — важный элемент, но этого недостаточно, считает министр, по его словам, безопасность должна быть комплексной:

контролируемый вход;

четко определенная территория школы;

видеонаблюдение;

технические средства контроля (металлодетекторы);

подготовленный специалист по безопасности (полицейский).

Відео дня

"Эти требования уже частично заложены в принятом Законе о безопасности в учебных заведениях. МВД вместе с МОН завершает формирование подзаконных актов, которые сделают стандарты безопасности обязательными для каждой школы. Да и взрослые должны осознавать ответственность: школа — не место для решения конфликтов. Безопасность детей — принципиальный вопрос, от которого я никогда не отступлю", — сообщил Клименко.

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал подробности стрельбы. Он сообщил, что инцидент произошел между родителями после конфликта учеников 3-го класса. Никто из детей и педагогов не пострадал.

Пост Андрея Садового Фото: Андрей Садовый/telegram

"Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой. Один из мужчин получил ранения. Состояние — стабильное, удовлетворительное. Ему оказывают помощь в городской больнице", — сообщил Садовый.

Мэр Львова отметил, что появление любого оружия на территории школы — это за гранью допустимого.

"Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда. Такие действия — угроза для детей, для учителей, для всех. Так как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом — независимо от того, кто этот человек", — резюмировал глава Львова.

Клименко также отметил профессиональные действия офицера Службы образовательной безопасности, который остановил нападавшего.

"Офицер Службы образовательной безопасности оперативно среагировал, разоружил и задержал мужчину, вызвал следователей и медиков. Это профессиональные действия, которые предотвратили дальнейшую опасность", — сообщил министр.

Стрельба во Львове — что известно

Стрельба между двумя родителями произошла во львовской школе на Сыхове.

После встречи с директором, где обсуждали конфликт между их детьми-одноклассниками, родители продолжили спор уже в школьном дворе. Во время словесной перепалки один из них достал пневматический пистолет и сделал несколько выстрелов.

Инспектор образовательной безопасности вмешался, отобрал оружие и вызвал скорую. Оба мужчины обратились за медицинской помощью.

Один из них получил ранения в живот и ногу. Правоохранители открыли производство по ч. 4 ст. 296 УКУ (хулиганство).

Напомним, Фокус писал о стрельбе во львовской школе.

В полиции информировали, что ссора между родителями детей началась еще в помещении, а затем переросла в драку на улице.