Стрілянина у львівській школі: в МВС та мерії розповіли подробиці

Потерпілий від стрілянини у львівській школі перебуває у лікарні, його стан задовільний. Поліція вже опитала учасників події та вилучила зброю для експертизи.

"Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки", — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, на сьогодні в українських школах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки. У Львові їх 68 — це трохи більше половини закладів міста.

Присутність офіцера — важливий елемент, але цього недостатньо, вважає міністр, за його словами, безпека має бути комплексною:

контрольований вхід;

чітко визначена територія школи;

відеоспостереження;

технічні засоби контролю (металодетектори);

підготовлений фахівець з безпеки (поліцейський).

Відео дня

"Ці вимоги вже частково закладені в ухваленому Законі про безпеку в закладах освіти. МВС разом з МОН завершує формування підзаконних актів, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи. Та й дорослі повинні усвідомлювати відповідальність: школа — не місце для вирішення конфліктів. Безпека дітей — принципове питання, від якого я ніколи не відступлю", — повідомив Клименко.

Мер Львова Андрій Садовий розповів подробиці стрілянини. Він повідомив, що інцидент стався між батьками після конфлікту учнів 3-го класу. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав.

Пост Андрія Садового Фото: Андрій Садовий/telegram

"Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини, але після розмови вже на подвір’ї вступили у конфлікт між собою. Один із чоловіків отримав поранення. Стан — стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні", — повідомив Садовий.

Мер Львова зауважив, що поява будь-якої зброї на території школи — це за межею допустимого.

"Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії — загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом — незалежно від того, хто ця людина", — резюмував очільник Львова.

Клименко також звернув увагу на професійні дії офіцера Служби освітньої безпеки, який зупинив нападника.

"Офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував, роззброїв та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків. Це професійні дії, які запобігли подальшій небезпеці", — повідомив міністр.

Стрілянина у Львові — що відомо

Стрілянина між двома батьками сталася у львівській школі на Сихові.

Після зустрічі з директором, де обговорювали конфлікт між їхніми дітьми-однокласниками, батьки продовжили суперечку вже у шкільному дворі. Під час словесної сутички один із них дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів.

Інспектор освітньої безпеки втрутився, відібрав зброю та викликав швидку. Обоє чоловіків звернулися по медичну допомогу.

Один із них дістав поранення в живіт і ногу. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).

Нагадаємо, Фокус писав про стрілянину у львівській школі.

У поліції інформували, що сварка між батьками дітей почалася ще у приміщенні, а потім переросла у бійку на вулиці.