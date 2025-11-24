Стрілянина у львівській школі: в МВС та мерії розповіли подробиці
Потерпілий від стрілянини у львівській школі перебуває у лікарні, його стан задовільний. Поліція вже опитала учасників події та вилучила зброю для експертизи.
"Цей випадок підсвітив критичну проблему, про яку я часто говорю: заклади освіти недостатньо захищені базовими засобами безпеки", — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За словами Клименка, на сьогодні в українських школах працюють 1778 офіцерів Служби освітньої безпеки. У Львові їх 68 — це трохи більше половини закладів міста.
Присутність офіцера — важливий елемент, але цього недостатньо, вважає міністр, за його словами, безпека має бути комплексною:
- контрольований вхід;
- чітко визначена територія школи;
- відеоспостереження;
- технічні засоби контролю (металодетектори);
- підготовлений фахівець з безпеки (поліцейський).
"Ці вимоги вже частково закладені в ухваленому Законі про безпеку в закладах освіти. МВС разом з МОН завершує формування підзаконних актів, які зроблять безпекові стандарти обов’язковими для кожної школи. Та й дорослі повинні усвідомлювати відповідальність: школа — не місце для вирішення конфліктів. Безпека дітей — принципове питання, від якого я ніколи не відступлю", — повідомив Клименко.
Мер Львова Андрій Садовий розповів подробиці стрілянини. Він повідомив, що інцидент стався між батьками після конфлікту учнів 3-го класу. Ніхто з дітей та педагогів не постраждав.
"Батьки прийшли до школи, щоб з’ясувати обставини, але після розмови вже на подвір’ї вступили у конфлікт між собою. Один із чоловіків отримав поранення. Стан — стабільний, задовільний. Йому надають допомогу в міській лікарні", — повідомив Садовий.
Мер Львова зауважив, що поява будь-якої зброї на території школи — це за межею допустимого.
"Таким людям потрібно заборонити право на зберігання будь-якої зброї. Назавжди. Такі дії — загроза для дітей, для вчителів, для всіх. Так наче нам мало війни. Гидко навіть чути, що хтось приходить у школу з пістолетом — незалежно від того, хто ця людина", — резюмував очільник Львова.
Клименко також звернув увагу на професійні дії офіцера Служби освітньої безпеки, який зупинив нападника.
"Офіцер Служби освітньої безпеки оперативно зреагував, роззброїв та затримав чоловіка, викликав слідчих і медиків. Це професійні дії, які запобігли подальшій небезпеці", — повідомив міністр.
Стрілянина у Львові — що відомо
Стрілянина між двома батьками сталася у львівській школі на Сихові.
Після зустрічі з директором, де обговорювали конфлікт між їхніми дітьми-однокласниками, батьки продовжили суперечку вже у шкільному дворі. Під час словесної сутички один із них дістав пневматичний пістолет і зробив кілька пострілів.
Інспектор освітньої безпеки втрутився, відібрав зброю та викликав швидку. Обоє чоловіків звернулися по медичну допомогу.
Один із них дістав поранення в живіт і ногу. Правоохоронці відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство).
Нагадаємо, Фокус писав про стрілянину у львівській школі.
У поліції інформували, що сварка між батьками дітей почалася ще у приміщенні, а потім переросла у бійку на вулиці.