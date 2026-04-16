Підліток міг бути під онлайн-тиском: стрілянину в школі на Закарпатті кваліфікують як теракт

У Чопі на Закарпатті в навчальному закладі сталася стрілянина, яку правоохоронці кваліфікували як терористичний акт. Внаслідок інциденту поранення отримав один зі школярів, підозрюваного — 15-річного учня — затримано.

Як повідомляє поліція Закарпаття, подія сталася безпосередньо під час перебування учнів у школі. Підліток здійснив кілька пострілів із пістолета та поранив свого однокласника. Після стрілянини хлопець намагався втекти, однак правоохоронці швидко його розшукали та затримали.

За даними слідства, неповнолітній міг діяти під психологічним тиском невстановлених осіб, з якими він контактував через месенджери після знайомства в онлайн-грі. Йому, ймовірно, погрожували шкодою для родини у разі невиконання вимог.

Також встановлено, що пістолет, який використовувався під час інциденту, спочатку був шумовою зброєю, але був перероблений під вогнепальну. Наразі слідчі встановлюють усі обставини події та осіб, які можуть бути причетні до її організації.

"Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин події та осіб, причетних до її організації. Підлітка затримано. Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 258 ККУ — терористичний акт",- зауважили правохоронці.

Стрілянина у школі на Закарпатті — що відомо

Нагадаємо, що в Ужгородському районі Закарпатської області учень дев’ятого класу прийшов до школи зі зброєю та під час уроку відкрив вогонь по однокласнику, внаслідок чого той отримав поранення. Як повідомили в поліції Закарпатської області, інформація про стрілянину надійшла 16 квітня о 09:30. За попередніми даними, під час заняття підліток раптово дістав пістолет і здійснив два постріли, один із яких влучив у іншого учня.

Після інциденту школяр залишив приміщення навчального закладу та намагався втекти, однак його оперативно затримали патрульні поліцейські. Потерпілого школяра оглянули медики — його життю та здоров’ю нічого не загрожує. За попередньою інформацією, використана зброя була травматичною.

Нагадаємо, що у січні в Києві учень 9 класу під час перебування в навчальному закладі у вбиральні одягнув заздалегідь підготовлену маску та каску, після чого забіг до приміщення класу і напав із ножем на 39-річну вчительку та 14-річного однокласника.

Також Фокус писав, що у львівській школі на Сихові стався інцидент зі стріляниною за участі двох батьків учнів. Чоловіки прийшли до навчального закладу, щоб з’ясувати обставини конфлікту між їхніми дітьми. Після розмови ситуація загострилася вже на території шкільного подвір’я, де між ними виникла сварка, яка переросла у стрілянину.