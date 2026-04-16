На Закарпатье ученик принес в школу пистолет: есть раненый

В Ужгородском районе Закарпатья ученик девятого класса пришел в школу с пистолетом и ранил одноклассника, после чего сбежал.

Об инциденте в полиции сообщили сегодня, 16 апреля, в 09:30, рассказали правоохранители Закарпатской области.

Согласно информации правоохранителей, подросток во время урока внезапно достал пистолет и дважды из него выстрелил. Одна из пуль зацепила его одноклассника.

Жизни пострадавшего школьника ничего не угрожает

После этого он скрылся в неизвестном направлении, однако патрульные полицейские быстро его задержали.

Далеко убежать фигуранту инцидента не удалось

На месте происшествия работают наряды полиции. Медики осмотрели потерпевшего, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Пистолет, который изъяли у школьника – предварительно травматический.

Следователи и ювенальные полицейские выясняют все обстоятельства и причины такого поступка школьника. Также правоохранителей интересует вопрос, как в руки несовершеннолетнего попало оружие. Сейчас решается вопрос правовой квалификации происшествия.

