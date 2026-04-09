Украинский школьник "хакнул" систему: 16-летний подросток "обманул" почтоматы на 500 тысяч грн

Несовершеннолетний житель Кривого Рога придумал, как обмануть систему выдачи посылок в почтоматах, и украл отправлений на почти 500 тысяч гривен.

Как установили сотрудники Криворожского районного управления полиции, подозреваемый несовершеннолетний, который разбирается в программировании, вмешивался в работу почтоматов, рассказали в полиции Днепропетровской области.

Подросток подробно изучил алгоритм официального приложения службы доставки, обеспечивающего получение посылок, после чего создал программу, позволяющую обойти стандартный процесс оплаты.

Он также разработал приложение, внешне похожее на официальное, предназначенное для незаконного доступа к автоматизированным системам.

В результате посылки в приложении отражались как оплаченные и выдавались из почтоматов без фактической оплаты.

Юного хакера задержали и предъявили обвинение сразу по трем статьям, включая несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ (компьютеров) автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи (ч. 1, 2 ст. 361 УК), кражу в крупных размерах (ч. 4 ст. 185), а также покушение на кражу (ч. 2 ст. 15 и ч. 4 ст. 185 УК).

Следствие по делу продолжается.

