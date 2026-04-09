Український школяр "хакнув" систему: 16-річний підліток "обдурив" поштомати на 500 тисяч грн

Неповнолітній житель Кривого Рогу придумав, як обдурити систему видачі посилок у поштоматах, і вкрав відправлень на майже 500 тисяч гривень.

Як встановили співробітники Криворізького районного управління поліції, підозрюваний неповнолітній, який знається на програмуванні, втручався в роботу поштоматів, розповіли в поліції Дніпропетровської області.

Підліток детально вивчив алгоритм офіційного додатка служби доставки, що забезпечує отримання посилок, після чого створив програму, що дає змогу обійти стандартний процес оплати.

Він також розробив додаток, зовні схожий на офіційний, призначений для незаконного доступу до автоматизованих систем.

У результаті посилки в додатку відображалися як оплачені та видавалися з поштоматів без фактичної оплати.

Юного хакера затримали і висунули обвинувачення одразу за трьома статтями, включно з несанкціонованим втручанням у роботу ЕОМ (комп'ютерів) автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку (ч. 1, 2 ст. 361 КК), крадіжкою у великих розмірах (ч. 4 ст. 185), а також замахом на крадіжку (ч. 2 ст. 15 і ч. 4 ст. 185 КК).

Слідство у справі триває.

Нагадаємо, у Києві схопили наркоторговця, який отримував заборонені речовини через поштомат.

Також повідомлялося, що підліток напав із ножем на вчительку й однокласника в Києві.