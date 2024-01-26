Після ремонту за 4 млн гривень: у Києві укриття перетворилося на наркопритон, — ЗМІ (фото, відео)

За словами журналістів, у бомбосховищі було проведено дорогий ремонт, після чого там оселилися наркозалежні люди. У поліції зазначили, що в одному тільки Голосіївському районі вже налічується 19 таких "проблемних" укриттів.

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У Голосіївському районі Києва одне з відремонтованих бомбосховищ перетворилося на притон для людей із наркотичною залежністю. Про це повідомляє "РБК Україна" 25 січня.

Йдеться про укриття за адресою Голосіївський проспект 92/1, яке в грудні відкрилося після ремонту. За даними Zakupivli.Pro, на облаштування притулку було витрачено 4 320 203 гривень з бюджету міста.

Повідомляється, що бомбосховище постійно відкрите і після завершення ремонту там влаштувалися наркозалежні. За словами журналістів, це пов'язано з тим, що поруч працює аптека, де людям із залежністю видають метадон.

У київському притулку влаштувалися наркозалежні

Місцеві жителі скаржаться, що люди вживають у притулку наркотики, залишаючи після себе використані шприци та недопалки. Одна з жінок також зазначила, що деякі наркозалежні поводяться агресивно.

"Днями ми спустилися в укриття зі співробітницею Ощадбанку. В одному з туалетів перебував наркоман, який почав на нас кидатися. В укритті немає зв'язку, викликати поліцію ми не могли", — розповіла вона.

Що кажуть у поліції

За словами дільничного поліцейського, правоохоронці не можуть жодним чином розв'язати проблему, оскільки згадані наркозалежні офіційно перебувають на обліку і лікуються метадоном.

Один зі співробітників правоохоронних органів також сказав журналістам, що тільки в Голосіївському районі столиці вже відомо про 19 подібних "проблемних" бомбосховищ.

Що кажуть у ЖЕКу

Мешканці будинку стверджують, що в ЖЕКу спочатку відмовилися закривати бомбосховище, коли немає повітряної тривоги. Однак пізніше було досягнуто домовленості, згідно з якою п'ятеро людей повинні взяти на себе зобов'язання відкривати сховище під час тривоги.

"Ми прийняли рішення об'єднатися і домовлятися серед мешканців, хто вдома, а хто чергуватиме. Але в ЖЕКу про такий варіант чути не хочуть і вимагають призначити 5 відповідальних осіб", — розповіла одна з мешканок будинку.

У ЖЕКу зазначили, що знають про ситуацію, що склалася, і заявили про намір встановити електронний замок, який відчинятиме двері притулку тільки під час тривоги. Очікується, що замок з'явиться приблизно через чотири місяці.

Нагадаємо, 25 січня стало відомо, що в Україні офіційно дозволили брати домашніх тварин із собою в укриття під час повітряних тривог.

Раніше, 9 січня, ЗМІ повідомляли, що в Києві розробник і виробник деревопереробного обладнання Сергій Захарін розпочав виготовлення власної модульної конструкції "Капсула життя", яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів.