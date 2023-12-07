Щомісяця збували на 5 млн: поліція затримала понад 40 великих дилерів наркотиків (фото)

За даними слідства, організація спеціалізувалася на трьох напрямках — виробництво амфетаміну, вирощування конопель і збут наркотиків у регіоні.

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У Черкаській області понад 40 членів злочинного угруповання були заарештовані співробітниками Національної поліції за звинуваченням у розповсюдженні наркотиків по всій території регіону. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, Офіс генпрокурора.

Угруповання налічувало понад 40 учасників, а організували його діяльність двоє жителів Черкас.

У складі злочинного угруповання функціонували три незалежні підрозділи: виробництво амфетамінів, вирощування конопель і розповсюдження наркотиків у регіоні. Три окремі групи, що взялися за здійснення цих операцій, мали своїх лідерів, підзвітних керівникам злочинної структури.

Так званий виробничий амфетамінний цех розташовувся в Черкасах. Його потужності дозволяли виготовляти до 10 кг речовини щомісяця. Коноплі вирощували на кількох ділянках у Канівському районі, а також у квартирах кількох фігурантів. Поля з коноплями були на відстані 50-100 км одне від одного.

На кожному з підприємств існувала власна система охорони, технічних фахівців, а також "виконроби" — наглядачі, відповідальні за контроль діяльності всіх учасників.

Готову продукцію доставляли на місця фасування, де спеціальна група готувала товар для подальшого продажу та передачі наркокур'єрам. Певні члени злочинної організації, за призначенням лідерів, відповідали за фінансові питання, включно зі збором коштів від продажів, закупівлею сировини, видачею зарплати й наданням звітів керівництву угруповання.

Збували амфетамін і канабіс методом закладок і з рук у руки жителям Черкас і регіону. Наркобізнес приносив його організаторам до 5 мільйонів гривень на місяць, зазначають у поліції.

Поліція викрила учасників злочинного угруповання Поліція викрила учасників злочинного угруповання Поліція викрила учасників злочинного угруповання Поліція викрила учасників злочинного угруповання Поліція викрила учасників злочинного угруповання

Із метою знешкодження діяльності злочинної організації правоохоронці провели поліцейську спецоперацію. До неї було залучено майже 700 осіб.

Було проведено понад 120 одночасних обшуків у місцях проживання членів організації, а також на об'єктах виробництва амфетамінів і вирощування конопель. У результаті вилучено наркотичні речовини, значні суми грошей, вогнепальну зброю, спеціальне обладнання, автомобілі, а також чорнові записи та блокноти з "рецептами". За попередніми підрахунками, загальна вартість вилученого сягає 20 мільйонів гривень.

40 учасникам злочинної організації повідомлено підозри й обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Учасникам злочинної організації загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у лютому минулого року на Закарпатті судили вчителя інформатики, який виростив на своїй ділянці 22 кущі конопель. Тоді суд постановив знищити рослини та покарав чоловіка штрафом у розмірі 1,7 тис. грн.

А в листопаді в Києві правоохоронці затримали керівника великого наркосиндикату, якого оголосили в розшук ще в листопаді 2021 року.