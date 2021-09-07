У Білорусі 17-річний переможець олімпіад з хімії організував нарколабораторію (відео)

У будинку студента виявили 500 г наркотичних засобів і прекурсорів. Також правоохоронці знайшли марихуану для особистого вживання.

Неповнолітній громадянин Білорусі організував у себе вдома лабораторію з виробництва наркотичних засобів. Про це на своєму каналі в Telegram заявила прессекретарка Міністерства внутрішніх справ Білорусі Ольга Чемоданова.

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За словами представниці відомства, в квартирі, де проживав 17-річний студент, були знайдені більше 400 г речовин, обіг яких у Білорусі заборонений. Крім цього, правоохоронці знайшли марихуану для особистого використання й різного роду пристрої.

Примітно, що молодий хлопець, про якого йдеться, зі шкільних років захоплювався хімією. Йому неодноразово доводилося ставати лауреатом тематичних олімпіад.

"Отримані знання він використав для виготовлення синтетичних наркотиків з подальшою реалізацією через віртуальний наркомаркет", — йдеться в повідомленні представниці міністерства внутрішніх справ республіки.

За фактом події правоохоронці порушили кримінальну справу за незаконний обіг наркотичних засобів.

Слід зазначити, що якщо вина юнака буде доведена, йому може загрожувати до 20 років в'язниці.

Фокус до цього повідомляв про те, що Національна поліція передала в Оболонський суд Києва матеріали кримінальних проваджень проти 11 осіб, яких підозрюють у торгівлі людьми і наркотиками в Україні, Росії та Молдові. Стверджується, що українців заманювали працювати в нарколабораторіях на території Російської Федерації.

До цього в Дніпропетровській області було викрито "реабілітаційний центр", де людей тримали в трудовому рабстві. Його члени заманювали жертв хорошими умовами і обіцяли лікувати від алкоголізму або наркотичної залежності, після чого змушували працювати на сторонніх замовників. Слідство стверджує, що всі гроші організатори забирали собі. При цьому вони тримали постраждалих під замком і не пускали родичів.