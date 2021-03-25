"Пуститися берега": у Києві судять групу, яку звинувачують у торгівлі людьми і наркотиками

Українців заманювали працювати в нарколабораторіях на території Російської Федерації.

Національна поліція передала в Оболонський суд Києва матеріали кримінальних проваджень проти 11 осіб, яких підозрюють у торгівлі людьми і наркотиками в Україні, Росії та Молдові. Про це на офіційному сайті пише Відділ комунікації київської поліції.

"Зловмисники вербували українців для роботи в нарколабораторіях, що знаходяться на території Російської Федерації. Організатори здійснювали збут наркотичних засобів на території Київщини, а також поставляли психотропні та наркотичні речовини в Молдову", — заявив глава столичної поліції Андрій Крищенко.

За версією правоохоронців, зловмисники заробляли мільйони на торгівлі людьми і наркотиками. Вони чітко розподілили ролі з виготовлення, постачання, реклами і збуту продукції, як у серіалі "Пуститися берега". Всього зафіксовані 33 епізоди незаконної діяльності.

[ + – ] Поліція накрила нарколабораторію Фото: Нацполіція

У квітні 2019 року правоохоронці розкрили та затримали 11 осіб. З тих пір співробітники поліції Києва, Департаменту боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людей та Департаменту внутрішньої безпеки НПУ провели 50 обшуків у Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Харківській областях, а також у столиці. За словами Крищенка, поліцейські зупинили чотири нарколабораторії та два інтернет-магазини з продажу засобів.

[ + – ] Гроші та предмети, знайдені поліцією під час обшуку Фото: Нацполіція

Затримані стали фігурантами проваджень за статтями про створення злочинної організації, торгівлю людьми, незаконне виробництво або збут наркотиків, зберігання прекурсорів, організацію місць для створення або вживання наркотиків. Оболонський суд повинен визначити покарання для кожного підозрюваного.

Раніше в Дніпропетровській області накрили "реабілітаційний центр", де людей тримали в трудовому рабстві. Члени громадської організації заманювали жертв хорошими умовами й обіцяли лікувати від алкоголізму або наркоманії, а потім змушували працювати на сторонніх замовників. За версією слідства, всі гроші організатори забирали собі. При цьому вони тримали постраждалих під замком і не пускали родичів.