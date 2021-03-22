Под Днепром разоблачили "реабилитационный центр", где людей держали в трудовом рабстве

Работников реабилитационного центра обвиняют в торговле людьми, которые обращались за помощью.

Перед судом предстанут четыре участника организованной преступной группы, которые якобы удерживали больных людей в трудовом рабстве. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, преступная группа во главе с 31-летним мужчиной зарегистрировала общественную организацию, а также арендовала дома в Днепре и Подгороднем. С февраля по август они заманивали в "реабилитационный центр" людей, страдающих от алкогольной или наркотической зависимости, обещали крышу над головой и хорошие бытовые условия. Но вместо лечения больных заставляли бесплатно трудиться.

Жертвы убирали помещения, занимались строительством и выполняли другие задания заказчиков, а полученные деньги злоумышленники делили между собой. При этом организаторы удерживали своих подопечных на территории реабилитационного центра и не давали им общаться с родственниками.

[ + – ] Пациенты реабилитационного центра под Днепром Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Областная прокуратура направила обвинительный акт в суд. Вскоре состоится судебное рассмотрение уголовного производства по статье о торговле людьми.

Ранее стало известно о незаконном реабилитационном центре в Ирпене, где людей удерживали и пытали за деньги родственников. Как сообщила полиция Киевской области, 20 марта очевидцы сообщили, что трое неизвестных связали мужчину и силой затащили в автомобиль. Правоохранители установили владельца машины и вышли на незарегистрированный центр в селе Петропавловская Борщаговка.

По версии полиции, организаторы заключали договоры с родственниками жертв и получали большие деньги за лечение, не имея разрешение на ведение медицинской практики. Десятки людей удерживали в помещениях с металлическими решетками на окнах, над некоторыми издевались. При этом у многих "пациентов" даже не было зависимости. Правоохранители задержали пять подозреваемых и разыскивают шестого в рамках уголовного производство о похищении и незаконном лишении свободы.

Писали, что незаконные реабилитационные центры в Ровенской области также удерживали и пытали людей. Организатор собрал группу из 21 прихожанина церкви и называл себя "пастором".