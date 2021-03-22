Під Дніпром викрили "реабілітаційний центр", де людей тримали в трудовому рабстві

Працівників реабілітаційного центру звинувачують в торгівлі людьми, які зверталися за допомогою.

Перед судом постануть чотири учасники організованої злочинної групи, які нібито утримували хворих людей в трудовому рабстві. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

За даними слідства, злочинна група на чолі з 31-річним чоловіком зареєструвала громадську організацію, а також орендувала будинку в Дніпрі та Підгороднє. З лютого по серпень вони заманювали в "реабілітаційний центр" людей, які страждають від алкогольної або наркотичної залежності, обіцяли дах над головою і хороші побутові умови. Але замість лікування хворих змушували безкоштовно працювати.

Жертви прибирали приміщення, займалися будівництвом і виконували інші завдання замовників, а отримані гроші зловмисники ділили між собою. При цьому організатори утримували своїх підопічних на території реабілітаційного центру і не давали їм спілкуватися з родичами.

[ + – ] Пацієнти реабілітаційного центру під Дніпром Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Обласна прокуратура надіслала обвинувальний акт до суду. Незабаром відбудеться судовий розгляд кримінального провадження за статтею про торгівлю людьми.

Раніше стало відомо про незаконний реабілітаційний центр в Ірпені, де людей утримували і катували за гроші родичів. Як повідомила поліція Київської області 20 березня очевидці повідомили, що троє невідомих зв'язали чоловіка і силою затягнули в автомобіль. Правоохоронці встановили власника машини і вийшли на незареєстрований центр у селі Петропавлівська Борщагівка.

За версією поліції, організатори укладали договори з родичами жертв і отримували великі гроші за лікування, не маючи дозвіл на ведення медичної практики. Десятки людей утримували в приміщеннях із металевими гратами на вікнах, над деякими знущалися. При цьому у багатьох "пацієнтів" навіть не було залежності. Правоохоронці затримали п'ятьох підозрюваних і розшукують шостого в рамках кримінального провадження про викрадення і незаконне позбавлення волі.

Писали, що незаконні реабілітаційні центри в Рівненській області також утримували і катували людей. Організатор зібрав групу з 21 прихожанина церкви і називав себе "пастором".