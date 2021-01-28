На Ровенщине в так называемых "реабилитационных центрах" силой удерживали и пытали людей

К своей деятельности организатор "центров" привлек 21 человека. Все участники группы — прихожане одной из церквей, а глава группировки называл себя пастором.

Ровенской областной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении 22 лиц за пытки, совершенное организованной группой лиц, а также за незаконное лишении свободы и похищения людей. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Мужчина под видом оказания реабилитации больным от наркотической и алкогольной зависимостей в 2018 году организовал функционирование учреждений закрытого типа для принудительного содержания таких людей.

"К своей деятельности он привлек 21 человека. Все участники группы — прихожане одной из церквей, а организатор называл себя ее пастором. Внутри группы действовала устойчивая иерархия, с четким распределением функций участников. Всего в арендованных частных домах они обустроили 6 таких "реабилитационных центров" в Ровенской области и один на Тернопольщине", — сказано в сообщении.

Заведения были организованы как общежития для совместного проживания с решетками на окнах, контролем телефонных звонков и свиданий с родными, жесткими правилами поведения, неполноценным питанием и системой физических наказаний и пыток в случае неповиновения.

Родные нарко- и алкозависимых за содержание их в "центрах" платили от 3 тысяч до 12 тысяч гривен ежемесячно.

Напомним, в июле стало известно, что на Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 работников и заставлял их бесплатно работать по 15 часов.