На Рівненщині в так званих "реабілітаційних центрах" силою утримували і катували людей

До своєї діяльності організатор "центрів" залучив 21 людину. Усі учасники групи — парафіяни однієї з церков, а голова угрупування називав себе пастором.

Рівненською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт щодо 22 осіб за тортури, вчинені організованою групою осіб, а також за незаконне позбавлення волі і викрадення людей. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Чоловік під виглядом надання реабілітації хворим від наркотичної та алкогольної залежностей у 2018 році організував функціональну установу закритого типу для примусового утримання таких людей.

"До своєї діяльності він залучив 21 людину. Усі учасники групи — парафіяни однієї з церков, а організатор називав себе її пастором. Усередині групи діяла стійка ієрархія, з чітким розподілом функцій учасників. Усього в орендованих приватних будинках вони облаштували 6 таких "реабілітаційних центрів" у Рівненській області та один на Тернопільщині", — сказано в повідомленні.

Заклади були організовані як гуртожитки для спільного проживання з гратами на вікнах, контролем телефонних дзвінків і побачень з рідними, жорсткими правилами поведінки, неповноцінним харчуванням і системою фізичних покарань і тортур у разі непокори.

Рідні нарко- та алкозалежних за їх перебування в "центрах" платили від 3 тисяч до 12 тисяч гривень щомісяця.

Нагадаємо: у липні стало відомо, що на Херсонщині чоловік незаконно утримував 13 працівників і змушував їх безкоштовно працювати по 15 годин.