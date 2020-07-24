На Херсонщине мужчина держал 13 заробитчан в трудовом рабстве

Все 13 человек жили в сарае в антисанитарных условиях.

На Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 работников и заставлял их бесплатно работать по 15 часов.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Работники объяснили, что их заставляли работать на полях и работу не оплачивали. Двум удалось сбежать и они сразу обратились в полицию.

Спецоперация по освобождению работников в 4 утра совершили работники отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Полиция установила, что в рабстве находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Владелец дома называл себя бригадиром и сдавал своих "пленников" в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

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Со слов рабочих, хозяин психологически давил на них и постоянно запугивал. Деньги за работу обещал выплатить в конце лета. Жили все 13 человек в сарае в антисанитарных условиях.

"Полицейские установили, что 30-летний вербовщик искал бесплатную рабочую силу среди социально незащищенных категорий населения преимущественно в Кировоградской и Закарпатской областях. Обещал достойную зарплату, бесплатное проживание и питание. Когда же люди попадали на место, на них осуществляли психологическое давление и принуждали к тяжелому труду", – сказано в сообщении.

Ранее в начале года в Мариуполе правоохранители освободили из трудового рабства людей, попавших туда по объявлениям о лечении нарко- и алкозависимости, а в Одесской области полиция задержала 13 членов преступной группировки, которые удерживали 94 человека, заставляя их бесплатно работать на сельхозработах.