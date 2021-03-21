Незаконно удерживали и пытали людей: под Киевом разоблачили "реабилитационный центр"

В псевдоцентре "пациентов", которых "лечили" за деньги родственников, ограничивали в свободе передвижения.

В Киевской области полицейские разоблачили незаконный реабилитационный центр, в котором находились "лица с нарко- и алкозависимостью". Их якобы силой удерживали и "лечили" за деньги родственников.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что вместо профессиональной медицинской помощи "пациенты" по факту были ограничены в свободе передвижения и подвергались пыткам.

В полиции заявили, что в субботу, 20 марта, поступило сообщение о том, что в Ирпене (Киевская область) возле одного из жилых домов трое неизвестных связали мужчину и силой затолкали в автомобиль, после чего быстро скрылись. Полиция установила владельца машины, на которой похитили человека. По этому адресу, что в селе Петропавловская Борщаговка, находится один из квазиреабилитационных центров.

Выяснилось, что в лжецентре нелегально держали несколько десятков человек, большинство из которых не имеют ни алкогольной-, ни наркозависимости. Эти люди удерживались в помещении с металлическими решетками на окнах, им запрещалось выходить на улицу, а некоторых – пытали.

В полиции утверждают, что этот псевдоцентр не имел ни одной разрешительной документации на ведение какой-либо медицинской практики.

По данным следствия, к организации "центра" якобы причастны 6 человек, пятеро из которых задержаны. Они якобы заключали договоры с родственниками удерживаемых, получали крупные суммы денег за их "реабилитацию". В настоящее время правоохранители разыскивают шестого фигуранта.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.

Ранее также стало известно, что на Ровенщине в так называемых "реабилитационных центрах" силой удерживали и пытали людей. К своей деятельности организатор "центров" привлек 21 человека. Все участники группы – прихожане одной из церквей, а глава группировки называл себя пастором.

Напомним, в июле 2020 года стало известно, что на Херсонщине мужчина незаконно удерживал 13 работников и заставлял их бесплатно работать по 15 часов.

А в 2019 году полиция Донецкой области разоблачила сеть фальшивых "реабилитационных центров" и освободили из трудового рабства около 100 человек.