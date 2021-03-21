Незаконно утримували і катували людей: під Києвом викрили "реабілітаційний центр"

У псевдоцентрі "пацієнтів", яких "лікували" за гроші родичів, обмежували у свободі пересування.

У Київській області поліцейські викрили незаконний реабілітаційний центр, в якому знаходилися "особи з нарко- та алкозалежністю". Їх нібито силою утримували і "лікували" за гроші родичів.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Відзначається, що замість професійної медичної допомоги "пацієнти" за фактом були обмежені у свободі пересування і піддавалися тортурам.

У поліції заявили, що в суботу, 20 березня, надійшло повідомлення про те, що в Ірпені (Київська область) біля одного з житлових будинків троє невідомих зв'язали чоловіка і силою заштовхали в автомобіль, після чого швидко зникли. Поліція встановила власника машини, на якій викрали людину. За цією адресою, що в селі Петропавлівська Борщагівка, знаходиться один з квазіреабілітаціонних центрів.

З'ясувалося, що в лжецентрі нелегально тримали кілька десятків людей, більшість з яких не мають ні алкогольної-, ні наркозалежності. Ці люди утримувалися в приміщенні з металевими гратами на вікнах, їм заборонялося виходити на вулицю, а деяких — катували.

У поліції стверджують, що цей псевдоцентрах не мав жодної дозвільної документації на ведення будь-якої медичної практики.

За даними слідства, до організації "центру" нібито причетні 6 осіб, п'ятеро з яких затримані. Вони нібито укладали договори з родичами утримуваних, отримували великі суми грошей за їх "реабілітацію". В даний час правоохоронці розшукують шостого фігуранта.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Раніше також стало відомо, що на Рівненщині в так званих "реабілітаційних центрах" силою утримували і катували людей. До своєї діяльності організатор "центрів" залучив 21 людину. Всі учасники групи — парафіяни однієї з церков, а глава угруповання називав себе пастором.

Нагадаємо, в липні 2020 року стало відомо, що на Херсонщині чоловік незаконно утримував 13 працівників і змушував їх безкоштовно працювати по 15 годин.

А в 2019 році поліція Донецької області викрила мережу фальшивих "реабілітаційних центрів" і звільнили з трудового рабства близько 100 осіб.