"Во все тяжкие": в Киеве судят группу, обвиняемую в торговле людьми и наркотиками

Украинцев заманивали работать в нарколабораториях на территории Российской Федерации.

Национальная полиция передала в Оболонский суд Киева материалы уголовных производств против 11 лиц, которых подозревают в торговле людьми и наркотиками в Украине, России и Молдове. Об этом на официальном сайте пишет Отдел коммуникации киевской полиции.

"Злоумышленники вербовали Украинский для работы в нарколабораториях, находящихся на территории Российской Федерации. Организаторы осуществляли сбыт наркотических средств на территории Киевщины, а также поставляли психотропные и наркотические вещества в Молдову", — заявил глава столичной полиции Андрей Крищенко.

По версии правоохранителей, злоумышленники зарабатывали миллионы на торговле людьми и наркотиками. Они четко распределили роли по изготовлению, поставкам, рекламе и сбыту продукции, как в сериале "Во все тяжкие". Всего зафиксировано 33 эпизода незаконной деятельности.

[ + – ] Полиция накрыла нарколабораторию Фото: Нацполиция

В апреле 2019 года правоохранители раскрыли и задержали 11 человек. С тех пор сотрудники полиции Киева, Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людей и Департамента внутренней безопасности НПУ провели 50 обысков в Киевской, Хмельницкой, Запорожской, Харьковской областях, а также в столице. По словам Крищенко, полицейские остановили четыре нарколаборатории и два интернет-магазина по продаже средств.

[ + – ] Деньги и предметы, найденные полицией во время обыска Фото: Нацполиция

Задержанные стали фигурантами производств по статьям о создании преступной организации, торговле людьми, незаконном производстве или сбыте наркотиков, хранении прекурсоров, организации мест для создания или употребления наркотиков. Оболонский суд должен определить наказание для каждого подозреваемого.

Ранее в Днепропетровской области накрыли "реабилитационный центр", где людей держали в трудовом рабстве. Члены общественной организации заманивали жертв хорошими условиями и обещали лечить от алкоголизма или наркомании, а затем заставляли работать на сторонних заказчиков. По версии следствия, все деньги организаторы забирали себе. При этом они держали пострадавших взаперти и не пускали родственников.