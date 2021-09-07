В Беларуси 17-летний победитель олимпиад по химии организовал нарколабораторию (видео)

В доме студента обнаружили 500 г наркотических средств и прекурсоров. Также правоохранители нашли марихуану для личного употребления.

Несовершеннолетний гражданин Беларуси организовал у себя дома лабораторию по производству наркотических средств. Об этом на своем канале в Telegram заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

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По словам представителя ведомства, в квартире, где проживал 17-летний студент, были найдены больше 400 г веществ, оборот которых в Беларуси запрещен. Помимо этого, правоохранители нашли марихуану для личного использования и разного рода приспособления.

Примечательно, что молодой парень, о котором идет речь, со школьных лет увлекался химией. Ему неоднократно доводилось становиться лауреатом тематических олимпиад.

"Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет", — говорится в сообщении представителя министерства внутренних дел республики.

По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств.

Следует отметить, что если вина юноши будет доказана, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Фокус до этого сообщал о том, что Национальная полиция передала в Оболонский суд Киева материалы уголовных производств против 11 лиц, которых подозревают в торговле людьми и наркотиками в Украине, России и Молдове. Утверждается, что украинцев заманивали работать в нарколабораториях на территории Российской Федерации.

До этого в Днепропетровской области был разоблачен "реабилитационный центр", где людей держали в трудовом рабстве. Его члены заманивали жертв хорошими условиями и обещали лечить от алкоголизма или наркотической зависимости, после чего заставляли работать на сторонних заказчиков. Следствие утверждает, что все деньги организаторы забирали себе. При этом они держали пострадавших взаперти и не пускали родственников.