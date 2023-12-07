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Украина

Ежемесячно сбывали на 5 млн: полиция задержала более 40 крупных "дилеров" наркотиков (фото)

полиция
Полиция разоблачила участников преступной группировки

По данным следствия, организация специализировалась на трех направлениях — производство амфетамина, выращивание конопли и сбыт наркотиков в регионе.

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В Черкасской области более 40 членов преступной группировки были арестованы сотрудниками Национальной полиции по обвинению в распространении наркотиков по всей территории региона. Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, Офис генпрокурора.

Группировка насчитывала более 40 участников, а организовали ее деятельность двое жителей Черкасс.

В составе преступной группировки функционировали три независимые подразделения: производство амфетаминов, выращивание конопли и распространение наркотиков в регионе. Три отдельные группы, взявшиеся за осуществление этих операций, имели своих лидеров, подотчетных руководителям преступной структуры.

Так называемый производственный амфетаминный цех находился в Черкассах. Его мощности позволяли изготавливать до 10 кг вещества ежемесячно. Коноплю выращивали на нескольких участках в Каневском районе, а также в квартирах нескольких фигурантов. Поля с коноплей находились на расстоянии 50-100 км друг от друга.

На каждом из предприятий существовала собственная система охраны, технических специалистов, а также "прорабы" — надзиратели, ответственные за контроль деятельности всех участников.

Готовую продукцию доставляли на места фасовки, где специальная группа готовила товар для последующей продажи и передачи наркокурьерам. Определенные члены преступной организации, по назначению лидеров, отвечали за финансовые вопросы, включая сбор средств от продаж, закупку сырья, выдачу "зарплаты" и предоставление отчетов руководству группировки.

Сбывали амфетамин и каннабис методом закладок и "из рук в руки" жителям Черкасс и региона. Наркобизнес приносил его организаторам до 5 миллионов гривен в месяц, отмечают в полиции.

Полиция разоблачила участников преступной группировки Fullscreen
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки Fullscreen
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки Fullscreen
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки Fullscreen
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки Fullscreen
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки
Полиция разоблачила участников преступной группировки

С целью обезвреживания деятельности преступной организации правоохранители провели полицейскую спецоперацию. К ней были привлечены почти 700 человек.

Кроме того, было проведено более 120 одновременных обысков в местах проживания членов организации, а также на объектах производства амфетаминов и выращивания конопли. В результате изъято наркотические вещества, значительные суммы денег, огнестрельное оружие, специальное оборудование, автомобили, а также черновые записи и блокноты с "рецептами". По предварительным подсчетам общая стоимость изъятого достигает 20 миллионов гривен.

40 участникам преступной организации сообщено подозрения и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Участникам преступной организации грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале прошлого года на Закарпатье судили учителя информатики, который вырастил на своем участке 22 куста конопли. Тогда суд постановил уничтожить растения и наказал мужчину штрафом в размере 1,7 тыс. грн.

А в ноябре в Киеве правоохранители задержали руководителя крупного наркосиндиката, которого объявили в розыск еще в ноябре 2021 года.