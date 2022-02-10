Под Ужгородом учитель информатики выращивал десятки кустов конопли у себя во дворе

Мужчина заверил, что занимался посеял семена для собственных нужд. Суд при вынесении приговора отметил "искреннее раскаяние" преподавателя.

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области приговорил к штрафу учителя информатики за выращивание более двух десятков кустов конопли на своем приусадебном участке. Об этом говорится в тексте решения суда от 4 февраля.

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В приговоре говорится, что мужчина, который работает учителем в лицее в селе Корытняны Закарпатской области, с мая по июль 2020 года вырастил возле своего дома 22 куста конопли для собственных нужд, ухаживая за ними "путем рыхления, прополки, прореживания, букетирования и полива с целью доведения их до стадии созревания".

Суд постановил уничтожить изъятую у мужчины в качестве вещественного доказательства коноплю. Во время заседания подсудимый полностью признал свою вину.

При избрании наказания судья учел признание учителем своей вины, а также "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию" уголовного преступления.

В результате суд назначил мужчине наказание согласно ч. 1 ст. 310 УК Украины в виде штрафа в размере 1 700 гривен. Также с него поручено взыскать 653 грн 80 копеек процессуальных затрат на проведение экспертизы.

Отметим, что в Украине согласно статье, по которой судили учителя, за выращивание:

до 10 растений конопли — грозит от 306 грн до 1 700 грн штрафа;

от 10 до 50 растений — наступает уголовная ответственность, может грозить от 1 700 грн до 8 500 грн или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 3 лет;

от 50 растений конопли — грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Напомним, в прошлом году в Беларуси правоохранители задержали 17-летнего подростка, победителя олимпиад по химии за незаконный оборот наркотиков. Дома у парня обнаружили лабораторию и более 400 грамм веществ. Согласно законам республики, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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