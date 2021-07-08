В Германии аптекам разрешили продавать медицинский каннабис

Один грамм каннабиса, выращенный на территории Германии, обойдется покупателям в 4,3 евро.

С 7 июля немецкие аптеки получили разрешение на продажу медицинского каннабиса, сообщает Немецкая волна.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Реализовываться в аптеках Германии может тот продукт, который соответствует нормам, установленными Федеральным институтом лекарств и препаратов медицинского направления.

Грамм медицинского каннабиса будет продаваться по 4,3 евро. Как отмечают журналисты, на сегодняшний день в Германии три компании по поручению Агентства по каннабиса, расположенного в институте BfArM, занимаются выращиванием конопли.

Власти страны заверяют, что поставки растения из других стран продолжаться, а за четыре года в рамках кампании хотят вырастить 10,4 тонн медицинского каннабиса.

Агентство по каннабису было создано сразу после того, как в 2017 году на территории Германии разрешили использовать коноплю в качестве медицинского препарата. Теперь медики могут выписывать рецепты на экстракт каннабиса пациентам, которые в нем нуждаются.

Ранее Фокус сообщал, что Кабмин частично одобрил медицинский каннабис. Содержащие медицинский каннабис препараты, согласно тексту документа, можно регистрировать, производить и ввозить в страну. В список разрешенных препаратов включены набилон (синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК) и набиксимолс.

Также Фокус в своей статье рассказывал, почему легализация медицинского каннабиса вряд ли упростит жизнь пациентам.