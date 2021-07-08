У Німеччині аптекам дозволили продавати медичний канабіс

Один грам канабісу, вирощений на території Німеччини, обійдеться покупцям у 4,3 євро.

З 7 липня німецькі аптеки отримали дозвіл на продаж медичного канабісу, повідомляє Німецька хвиля.

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Реалізовуватися в аптеках Німеччини може той продукт, який відповідає нормам, встановленим Федеральним інститутом ліків і препаратів медичного спрямування.

Грам медичного канабісу буде продаватися по 4,3 євро. Як зазначають журналісти, на сьогодні в Німеччині три компанії за дорученням Агентства з канабісу, розташованого в інституті BfArM, займаються вирощуванням конопель.

Влада країни запевняє, що постачання рослини з інших країн триває, а за чотири роки в рамках кампанії хочуть виростити 10,4 тонн медичного канабісу.

Агентство з канабісу було створено відразу після того, як у 2017 році на території Німеччини дозволили використовувати коноплю в ролі медичного препарату. Тепер медики можуть виписувати рецепти на екстракт канабісу пацієнтам, які його потребують.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабмін частково схвалив медичний канабіс. Препарати, що містять медичний канабіс, згідно з текстом документа, можна реєструвати, виробляти і ввозити в країну. У список дозволених препаратів включені набілон (синтетичний каннабіноїд, що імітує дію ТГК) і набіксімолс.

Також Фокус у своїй статті розповідав, чому легалізація медичного канабісу навряд чи спростить життя пацієнтам.