Під Ужгородом учитель інформатики вирощував десятки кущів конопель у себе у дворі

Чоловік запевнив, що займався посіянням насіння для власних потреб. Суд при винесенні вироку відзначив "щире каяття" викладача.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області засудив до штрафу вчителя інформатики за вирощування понад двох десятків кущів конопель на своїй присадибній ділянці. Про це йдеться в тексті рішення суду від 4 лютого.

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У вироку йдеться, що чоловік, який працює вчителем у ліцеї в селі Коритняни Закарпатської області, з травня по липень 2020 року виростив біля свого будинку 22 кущі коноплі для власних потреб, доглядаючи їх шляхом розпушування, прополювання, проріджування, букетування та поливу з метою доведення їх до стадії дозрівання.

Суд ухвалив знищити вилучені в чоловіка як речовий доказ коноплі. Під час засідання підсудний повністю визнав провину.

При обранні покарання суддя врахував визнання вчителем своєї провини, а також "щире каяття й активне сприяння розкриттю" кримінального злочину.

Унаслідок цього суд призначив чоловікові покарання відповідно до ч. 1 ст. 310 КК України у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень. Також із нього доручено стягнути 653 грн 80 копійок процесуальних витрат на проведення експертизи.

Зазначимо, що в Україні згідно зі статтею, за якою судили вчителя, за вирощування:

до 10 рослин коноплі — загрожує від 306 грн до 1700 грн штрафу;

від 10 до 50 рослин — настає кримінальна відповідальність, може загрожувати штраф від 1 700 грн до 8 500 грн,, або арешт строком до 6 місяців, або обмеження волі строком до 3 років;

від 50 рослин коноплі — загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 7 років.

Нагадаємо, минулого року в Білорусі правоохоронці затримали 17-річного підлітка, переможця олімпіад із хімії за незаконний обіг наркотиків. Удома в хлопця виявили лабораторію та понад 400 грамів речовин. Відповідно до законів республіки, йому загрожує до 20 років ув'язнення.

Тим часом улітку минулого року в Німеччині дозволили аптекам продавати медичний канабіс.