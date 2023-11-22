Правоохоронці затримали наркобарона, якого розшукували декілька років (фото)

За інформацією слідства, разом із спільниками лідер наркокартелю організував виробництво та продаж коноплі у промислових масштабах. Його спільників затримали ще у 2021 році, а сам зловмисник переховувався від правоохоронців два роки.

Related video

У Києві правоохоронці затримали керівника великого наркосиндикату, якого оголосили у розшук ще у листопаді 2021 року. Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції.

Фото: Нацполіція

За інформацією слідства, наркокартель діяв у Кривому Розі. Там у промислових масштабах зловмисники вирощували коноплю, яку потім продавали. Загалом у серпні 2021-го правоохоронці виявили плантації конопель на площі 2700 квадратних метрів.

Тоді ж до рук правоохоронців потрапив один з учасників незаконного бізнесу та було вилучено 10 тис. кущів конопель та вже готовий до продажу незаконний товар на суму 130 млн гривень.

Вже через декілька місяців у поліції повідомили про затримання учасників наркосиндикату. Під час обшуків у них виявили майна на понад 10 млн грн. Підозри отримали 18 осіб, а лідера незаконного бізнесу оголосили у розшук.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці кажуть, що чоловік постійно міняв місце проживання та використовував фальшиві документи, які у нього вилучили під час затримання разом із 30 тис. доларів та автомобілем.

Наркобарону повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України та наразі він перебуває під вартою.

Нагадаємо, у лютому минулого року на Закарпатті судили вчителя інформатики, який виростив на своїй ділянці 22 кущі коноплі. Тоді суд ухвалив знищити рослини та покарав чоловіка штрафом у розмірі 1,7 тис. грн.

Також у 2021 році у Білорусі затримали підлітка, який організував лабораторію та виробляв наркотики. До слова, хлопець неодноразово перемагав в олімпіадах з хімії.