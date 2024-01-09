Збільшує шанси на виживання під час ракетних обстрілів: в Києві створили "Капсулу життя" (фото)

Укриття "Капсула життя" — збірна сталева конструкція. Вона розроблена для розміщення у приватних будинках та квартирах, а також в офісних приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію.

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В Києві створили "Капсулу життя", яка може врятувати українців від наслідків ракетних атак та обтрілів. Про це пише видання Dev.ua.

Так, у Києві розробник і виробник деревопереробного обладнання Сергій Захарін розпочав виготовлення власної модульної конструкції "Капсула життя", яка призначена врятувати від наслідків ракетних обстрілів.

Ідея зробити таке укриття у Сергія з'явилася ще у 2015 році, але тоді її він "сховав у шухляду" і практично втілити в життя вирішив її лише зараз. За його задумами, конструкція мала слугувати як укриття під час землетрусу та як сейф на випадок, якщо родина має десь поїхати і залишити цінні речі.

Розробник "Капсули життя" Сергій Захарін

"Я думав про те, як у сьогоднішніх реаліях людина може вберегти себе під час ракетних обстрілів, не виходячи з власного дому, як цю конструкцію доставити, власне, у квартиру багатоповерхового будинку", — згадує він.

Що являє собою "Капсула життя"

Укриття "Капсула життя" — збірна сталева конструкція. Вона розроблена для розміщення у приватних будинках та квартирах, а також в офісних приміщеннях, де немає можливості встановити монолітну конструкцію. Укриття збирається зі сталевих елементів, які зʼєднуються між собою болтами. Монтується "Капсула життя" безпосередньо в приміщенні та кріпиться до несущої стіни.

Зараз у розробника є два види укриттів — на 3 та на 6 осіб.

Технічні характеристики

довжина 2,1 м;

висота 2,1 м;

ширина: 1,1 м на 3 особи та 1,4 м на 6 осіб;

матеріал — сталь 5 мм;

вага 750 кг та 850 кг відповідно;

найважча деталь капсули 45 кг.

Укриття розраховане витримати 99% уламків та дрібних осколків (до 5 мм) у результаті падіння або розриву будь-яких боєприпасів. "Капсула життя" не розрахована на пряме влучання і не пропускає мобільний звʼязок.

"Капсула" постачається суто як металева конструкція, а вже замовник може обшити її в середині мінеральною ватою та гіпсокартоном, який не горить, що у випадку падіння капсули зможе помʼякшити удари для людей.

За розрахунками розробника, капсула має вогнетривкість до 30 хвилин, але бажано в середині тримати вогнегасник, респіратори та кисневі балончики.

Конструкція має аварійні люки з трьох сторін, якими можна скористатись, якщо двері виявляться заблокованими.

Тестування

"Капсулу життя" Сергій тестував двічі. Перший раз на конструкцію було скинуто бетонну плиту завважки у 1100 кг із заввишки 9,3 м. У момент падіння Сергій перебував всередині капсули.

"Що я відчував там, усередині? Та нічого, грюкнуло і все. Піднявся пил стовпом. Не було ніякого страху, бо я був впевнений у міцності своєї розробки", — говорить чоловік.

Під час другого випробування на капсулу наклали 43 тонни ваги, і конструкція просіла лише на 15 міліметрів, а коли плити зняли — вона вирівнялась до свого початкового стану. Також тоді виникло блокування дверей, але Сергій зміг їх відкрити самотужки.

Першу капсулу в Сергія вже замовила і встановила родина, яка живе у приватному будинку поблизу Боярки.

"Я порівнюю цю капсулу з ременем безпеки в машині. Тобто, може, на 100% і не врятує, але точно збільшить шанси на виживання", — говорить Євген, який встановив "Капсулу".

З його слів, вони з дружиною й сином почали значно краще спати.

Виробничі потужності і вартість

Сергій має невелике виробництво та працює з двома помічниками. Капсулу чоловік продає за 70 000 грн. Зараз у Сергія в розробці бар'єр для капсули, який має витримати постріл калібру 7,62. Найближчим часом планується випробування.

Нагадаємо, що у 1940-му році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів. Прямого влучання авіабомби воно не витримувало, але якщо будинок руйнувався, то шанси залишитися в живих різко росли. Конструкцію назвали "сховище Моррісона" — на ім'я тодішнього міністра внутрішньої безпеки Британії.