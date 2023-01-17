Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Думки Російсько-українська війна Масований обстріл України 14 січня

Клітка життя. Як британці рятувалися від ракет і авіабомб

"До кінця 1941-го року серед англійців було розподілено майже 500 000 таких сховищ. Ще 100 000 сховищ отримали лондонці в 1943-му році, коли очікувався удар по Лондону ракетами Фау-1 і Фау-2". Думка.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ
eye 360
притулок морісона, Друга Світова війна
Фото: Facebook/Юрій Касьянов | Сховище Моррісона під час Другої світової війни використовували як засіб захисту від бомб
Related video

У 1940-му році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів. Прямого влучання авіабомби цей ящик, звичайно, не витримував, але якщо будинок руйнувався, то шанси залишитися в живих різко росли.

Конструкцію назвали "сховище Моррісона" — на ім'я тодішнього міністра внутрішньої безпеки Британії.

Дослідження 44-х сильно пошкоджених під час бомбардувань будинків показали, що зі 136 людей, які знаходилися в сховищах Моррісона, троє загинули, 13 отримали серйозні травми, а ще 16 — легкі поранення, тобто 120 зі 136 осіб пережили авіаналіт без особливої для себе шкоди.

Сховище Моррісона постачалось у розібраному вигляді, коштувало 7 фунтів стерлінгів (приблизно 440 фунтів стерлінгів сьогодні). Однак, якщо сім'я заробляла на рік менше ніж 350 фунтів стерлінгів, сховище надавалося їй безкоштовно.

До кінця 1941-го року серед англійців було розподілено майже 500 000 таких сховищ. Ще 100 000 сховищ отримали лондонці в 1943 році, коли очікувався удар по Лондону ракетами Фау-1 і Фау-2. У 1950 році Джон Бейкер був нагороджений спеціальною королівською премією у розмірі 3 000 фунтів стерлінгів.

У 1940 році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів Fullscreen
У 1940 році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів
Сховище Моррісона після авіанальоту Fullscreen
Сховище Моррісона після авіанальоту
Сховище Моррісона, що вціліло після бомбардування Fullscreen
Сховище Моррісона, що вціліло після бомбардування
Сховище Моррісона у квартирі британців, Друга світова війна Fullscreen
Сховище Моррісона у квартирі британців, Друга світова війна
Сім'я британців готується до сну в сховищі Моррісона під час Другої світової війни Fullscreen
Сім'я британців готується до сну в сховищі Моррісона під час Другої світової війни
У 1940 році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів
Сховище Моррісона після авіанальоту
Сховище Моррісона, що вціліло після бомбардування
Сховище Моррісона у квартирі британців, Друга світова війна
Сім'я британців готується до сну в сховищі Моррісона під час Другої світової війни

Джерело

Важливо
Битимуть по житлових кварталах: нова ракетна тактика Росії
Битимуть по житлових кварталах: нова ракетна тактика Росії