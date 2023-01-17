Клітка життя. Як британці рятувалися від ракет і авіабомб

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У 1940-му році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів. Прямого влучання авіабомби цей ящик, звичайно, не витримував, але якщо будинок руйнувався, то шанси залишитися в живих різко росли.

Конструкцію назвали "сховище Моррісона" — на ім'я тодішнього міністра внутрішньої безпеки Британії.

Дослідження 44-х сильно пошкоджених під час бомбардувань будинків показали, що зі 136 людей, які знаходилися в сховищах Моррісона, троє загинули, 13 отримали серйозні травми, а ще 16 — легкі поранення, тобто 120 зі 136 осіб пережили авіаналіт без особливої для себе шкоди.

Сховище Моррісона постачалось у розібраному вигляді, коштувало 7 фунтів стерлінгів (приблизно 440 фунтів стерлінгів сьогодні). Однак, якщо сім'я заробляла на рік менше ніж 350 фунтів стерлінгів, сховище надавалося їй безкоштовно.

До кінця 1941-го року серед англійців було розподілено майже 500 000 таких сховищ. Ще 100 000 сховищ отримали лондонці в 1943 році, коли очікувався удар по Лондону ракетами Фау-1 і Фау-2. У 1950 році Джон Бейкер був нагороджений спеціальною королівською премією у розмірі 3 000 фунтів стерлінгів.

[ + – ] У 1940 році англійський інженер Джон Бейкер розробив домашнє сховище від наслідків авіанальотів [ + – ] Сховище Моррісона після авіанальоту [ + – ] Сховище Моррісона, що вціліло після бомбардування [ + – ] Сховище Моррісона у квартирі британців, Друга світова війна [ + – ] Сім'я британців готується до сну в сховищі Моррісона під час Другої світової війни

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