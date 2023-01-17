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Убежище Моррисона. Как в Великобритании спасались от ракет и авиабомб

"К концу 1941-го года среди англичан было распределено около 500 000 таких убежищ. Еще 100 000 убежищ получили лондонцы в 1943-м году, когда ожидался удар по Лондону ракетами Фау-1 и Фау-2". Мнение.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ
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убежище моррисона, Вторая Мировая война
Фото: Facebook/Юрий Касьянов | Убежище Моррисона во время Второй мировой войны использовали как средство защиты от бомб
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В 1940-м году английский инженер Джон Бейкер разработал домашнее убежище от последствий авианалетов. Прямого попадания авиабомбы этот ящик, конечно, не выдерживал, но вот если дом разрушался, то шансы остаться в живых резко возрастали.

Конструкцию назвали "убежище Моррисона" — по имени тогдашнего министра внутренней безопасности Британии.

Исследования 44-х сильно поврежденных во время бомбардировок домов показали, что из 136 находившихся в убежищах Моррисона людей трое погибли, 13 получили серьезные травмы, а еще 16 — легкие ранения, то есть 120 из 136 человек пережили авианалет без особого для себя ущерба.

Убежище Моррисона поставлялось в разобранном виде, стоило 7 фунтов стерлингов (около 440 фунтов стерлингов сегодня). Однако, если семья зарабатывала в год менее 350 фунтов стерлингов, убежище предоставлялось ей бесплатно.

К концу 1941-го года среди англичан было распределено около 500 000 таких убежищ. Еще 100 000 убежищ получили лондонцы в 1943-м году, когда ожидался удар по Лондону ракетами Фау-1 и Фау-2. В 1950-м году Джон Бейкер был награжден специальной королевской премией в размере 3000 фунтов стерлингов.

убежище Моррисона, вторая мировая война Fullscreen
В 1940 году английский инженер Джон Бейкер разработал домашнее убежище от последствий авианалетов
убежище Моррисона, вторая мировая война Fullscreen
Убежище Моррисона после авианалета
убежище Моррисона, вторая мировая война Fullscreen
Уцелевшее после бомбардировки убежище Моррисона
убежище Моррисона, вторая мировая война Fullscreen
Убежище Моррисона в квартире британцев, Вторая мировая война
убежище Моррисона, вторая мировая война Fullscreen
Семья британцев готовится ко сну в убежище Моррисона во время Второй мировой войны
убежище Моррисона, вторая мировая война
убежище Моррисона, вторая мировая война
убежище Моррисона, вторая мировая война
убежище Моррисона, вторая мировая война
убежище Моррисона, вторая мировая война

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