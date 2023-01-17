Убежище Моррисона. Как в Великобритании спасались от ракет и авиабомб

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В 1940-м году английский инженер Джон Бейкер разработал домашнее убежище от последствий авианалетов. Прямого попадания авиабомбы этот ящик, конечно, не выдерживал, но вот если дом разрушался, то шансы остаться в живых резко возрастали.

Конструкцию назвали "убежище Моррисона" — по имени тогдашнего министра внутренней безопасности Британии.

Исследования 44-х сильно поврежденных во время бомбардировок домов показали, что из 136 находившихся в убежищах Моррисона людей трое погибли, 13 получили серьезные травмы, а еще 16 — легкие ранения, то есть 120 из 136 человек пережили авианалет без особого для себя ущерба.

Убежище Моррисона поставлялось в разобранном виде, стоило 7 фунтов стерлингов (около 440 фунтов стерлингов сегодня). Однако, если семья зарабатывала в год менее 350 фунтов стерлингов, убежище предоставлялось ей бесплатно.

К концу 1941-го года среди англичан было распределено около 500 000 таких убежищ. Еще 100 000 убежищ получили лондонцы в 1943-м году, когда ожидался удар по Лондону ракетами Фау-1 и Фау-2. В 1950-м году Джон Бейкер был награжден специальной королевской премией в размере 3000 фунтов стерлингов.

[ + – ] В 1940 году английский инженер Джон Бейкер разработал домашнее убежище от последствий авианалетов [ + – ] Убежище Моррисона после авианалета [ + – ] Уцелевшее после бомбардировки убежище Моррисона [ + – ] Убежище Моррисона в квартире британцев, Вторая мировая война [ + – ] Семья британцев готовится ко сну в убежище Моррисона во время Второй мировой войны

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