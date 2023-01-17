Будут бить по жилым кварталам: новая ракетная тактика России

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По тактике ракетных обстрелов Украины боюсь предположить, но, скорее, это уже не предположение с учетом того, что мы видели 14.01.22, когда Россия ударила по жилой многоэтажке в Днепре. Ракетные удары теперь могут быть одновременно направлены на два типа объектов — объекты критической инфраструктуры и гражданские объекты.

Да, раньше россияне так же во время ракетных ударов наносили урон гражданским объектам, в результате которых гибли гражданские. Но в случае в Днепре это был целенаправленный удар ракетой, боевая часть которой составляет без малого тонну!

Да, такие удары ракетой Х-22 были и раньше. В Кременчуге, Сергеевке, Затоке и так далее… Но в Днепре — это был жилой микрорайон, а не супермаркет, который могли принять за склад, или туристический комплекс со злосчастным мостом. Оправдаться, мол, не туда попали — не получается.

Достаточно открыть карту и видишь, что это жилой массив и при отклонении от цели ты все равно попадаешь в жилую многоэтажку! То есть этот сектор в Днепре, застроенный жилыми домами, был выбран российскими террористами намеренно. Чтобы при направлении туда ракеты она все равно разрушила и убила.

Очевидно, что ракеты Х-22, абсолютно не подходящие для высокоточных ударов, во время массированных обстрелов будут применятся по жилым кварталам. В свою очередь более точные Х-101 и крылатые ракеты "Калибр" могут и дальше применятся по объектам критической инфраструктуры.

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