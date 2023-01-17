Битимуть по житлових кварталах: нова ракетна тактика Росії

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За тактикою ракетного обстрілу України боюся припустити, але, швидше, це вже не припущення з урахуванням того, що ми бачили 14.01.22, коли Росія вдарила по багатоповерхівці в Дніпрі. Ракетні удари тепер можуть бути спрямовані одночасно на два типи об'єктів — об'єкти критичної інфраструктури та цивільні об'єкти.

Так, раніше росіяни так само під час ракетних ударів завдавали шкоди цивільним об'єктам, унаслідок яких гинули цивільні. Але у випадку в Дніпрі це був цілеспрямований удар ракетою, бойова частина якої складає майже тонну!

Так, такі удари ракетою Х-22 були й раніше. У Кременчуці, Сергіївці, Затоці тощо… Але в Дніпрі — це був житловий мікрорайон, а не супермаркет, який могли сприйняти за склад, чи туристичний комплекс зі злощасним мостом. Виправдатися, мовляв, не туди влучили — не виходить.

Достатньо відкрити карту і бачиш, що це житловий масив і в разі відхилення від цілі ти все одно влучаєш у житлову багатоповерхівку! Тобто, цей сектор у Дніпрі, забудований житловими будинками, був обраний російськими терористами навмисно. Щоб у напрямку туди ракети вона все одно зруйнувала й убила.

Очевидно, що ракети Х-22, які абсолютно не підходять для високоточних ударів, під час масованих обстрілів будуть застосовуватися по житлових кварталах. Зі свого боку точніші Х-101 і крилаті ракети "Калібр" можуть і далі застосовуватись по об'єктах критичної інфраструктури.

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