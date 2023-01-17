Експерти та їхня безгрішність. Чому вони бояться визнати, що чогось не знають

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Ця сумна картина ґрунтується на хибному уявленні, що експерт має знати все. Ця вистава застаріла приблизно на 80 років. По-перше, галузі знань настільки подрібнилися, що знати щось більше, ніж в одній сфері, просто неможливо. По-друге, подрібнення продовжується й пришвидшується, і хто вчора був експертом у певній сфері, сьогодні виявляє, що вона розділилася на три, і він вже експерт лише в одній із трьох або в жодній. По-третє, у кожній конкретній сфері кількість інформації зростає експоненційно. Навіть найкращий вузький експерт не може знати всього. Зрештою, складність усіх систем зросла, і навіть там, де ми знаємо багато чого, ми не можемо бути впевнені, що наші уявлення адекватні.

Тому зараз цінуються три типи людей:

1. Експерти. Люди, які глибоко зарилися в одну якусь сферу і знають там все важливе і нове, а про решту сфер чесно говорять: "Я не знаю".

2. Міждисциплінарники. Люди, які більш-менш глибоко знають дві, три, чотири сфери. Вони не є безперечними експертами в жодній з них, але можуть говорити професійною мовою з експертами кожної сфери і, таким чином, здійснювати зв'язок та перехресне запилення.

3. Серфери. Люди, які не є експертами в жодній сфері, але здатні розуміти на досить поверхневому рівні чимало різних сфер, бачити широку картинку і взаємозв'язки, переносити ідеї. Як правило, вони можуть пояснити якісь ключові речі простою мовою нам з вами, чого не скажеш про експертів.

Але, як вчить нас інтегральний підхід, якщо ми маємо ці три чудові групи людей, цього недостатньо. Адже, крім людей, є ще системи. Грубо кажучи, співтовариство (мале, як організація, чи велике, як суспільство загалом) — це граф, де, крім точок, є стрілочки між ними, і виключно точками розуміння не вичерпується.

Отже, нам потрібні ще хоч дві речі.

По-перше, на рівні організацій нові управлінські системи. Якщо кожен бачить лише невеликий шматок усієї мозаїки, то хто і як прийматиме рішення? Потрібна управлінська культура, де всі беруть участь у прийнятті рішення, складаючи разом шматочки мозаїки в одну картину (в інтегральній динаміці це "зелена" культура).

По-друге, на рівні суспільства — нові інклюзивні системи діалогу, коли носії різних шматочків мозаїки намагаються скласти картину, тримаючи у фокусі уваги не домінування більшості над меншістю (адже в таких умовах більшість це ті, хто не належить ні до експертів, ні до міждисциплінарникам, ні до серферів, грубо кажучи, це телеглядачі, які не знають нічого і ні про що, крім того, що сказано з екрану), а інтереси різних дрібних груп, з яких, власне, і складається сучасне суспільство.

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