Експерти та їхня безгрішність. Чому вони бояться визнати, що чогось не знають
"Найскладніша фраза для будь-якого експерта чи "експерта" — "я не знаю". У багатьох експертів та у всіх без винятку "експертів" є відчуття, що ця фраза їх знецінює в очах публіки. І тому вони будуть викручуватися, переводити розмову на іншу тему, нести маячню – все що завгодно задля того, щоб не сказати цю сакраментальну фразу.". Думка.
Ця сумна картина ґрунтується на хибному уявленні, що експерт має знати все. Ця вистава застаріла приблизно на 80 років. По-перше, галузі знань настільки подрібнилися, що знати щось більше, ніж в одній сфері, просто неможливо. По-друге, подрібнення продовжується й пришвидшується, і хто вчора був експертом у певній сфері, сьогодні виявляє, що вона розділилася на три, і він вже експерт лише в одній із трьох або в жодній. По-третє, у кожній конкретній сфері кількість інформації зростає експоненційно. Навіть найкращий вузький експерт не може знати всього. Зрештою, складність усіх систем зросла, і навіть там, де ми знаємо багато чого, ми не можемо бути впевнені, що наші уявлення адекватні.
Тому зараз цінуються три типи людей:
1. Експерти. Люди, які глибоко зарилися в одну якусь сферу і знають там все важливе і нове, а про решту сфер чесно говорять: "Я не знаю".
2. Міждисциплінарники. Люди, які більш-менш глибоко знають дві, три, чотири сфери. Вони не є безперечними експертами в жодній з них, але можуть говорити професійною мовою з експертами кожної сфери і, таким чином, здійснювати зв'язок та перехресне запилення.
3. Серфери. Люди, які не є експертами в жодній сфері, але здатні розуміти на досить поверхневому рівні чимало різних сфер, бачити широку картинку і взаємозв'язки, переносити ідеї. Як правило, вони можуть пояснити якісь ключові речі простою мовою нам з вами, чого не скажеш про експертів.
Але, як вчить нас інтегральний підхід, якщо ми маємо ці три чудові групи людей, цього недостатньо. Адже, крім людей, є ще системи. Грубо кажучи, співтовариство (мале, як організація, чи велике, як суспільство загалом) — це граф, де, крім точок, є стрілочки між ними, і виключно точками розуміння не вичерпується.
Отже, нам потрібні ще хоч дві речі.
По-перше, на рівні організацій нові управлінські системи. Якщо кожен бачить лише невеликий шматок усієї мозаїки, то хто і як прийматиме рішення? Потрібна управлінська культура, де всі беруть участь у прийнятті рішення, складаючи разом шматочки мозаїки в одну картину (в інтегральній динаміці це "зелена" культура).
По-друге, на рівні суспільства — нові інклюзивні системи діалогу, коли носії різних шматочків мозаїки намагаються скласти картину, тримаючи у фокусі уваги не домінування більшості над меншістю (адже в таких умовах більшість це ті, хто не належить ні до експертів, ні до міждисциплінарникам, ні до серферів, грубо кажучи, це телеглядачі, які не знають нічого і ні про що, крім того, що сказано з екрану), а інтереси різних дрібних груп, з яких, власне, і складається сучасне суспільство.Важливо