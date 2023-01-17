Эксперты и непогрешимость. Почему они боятся признать, что чего-то не знают
"Самая сложная фраза для любого эксперта или "эксперта" — "я не знаю". У многих экспертов и у всех без исключения "экспертов" есть ощущение, что эта фраза их обесценивает в глазах публики. И потому они будут выкручиваться, переводить разговор на другую тему, нести бред — все что угодно лишь для того, чтобы не сказать эту сакраментальную фразу". Мнение.
Эта печальная картина основывается на ложном представлении, что эксперт должен знать все. Это представление устарело примерно на 80 лет. Во-первых, области знаний настолько измельчились, что знать нечто большее, чем в одной сфере, просто невозможно. Во-вторых, дробление продолжается и ускоряется, и кто вчера был экспертом в определенной сфере, сегодня обнаруживает, что она разделилась на три, и он уже эксперт только в одной из трех или ни в одной. В-третьих, в каждой конкретной сфере количество информации растет экспоненциально. Даже самый лучший узкий эксперт не может знать всего. Наконец, сложность всех систем выросла, и даже там, где мы знаем многое, мы не можем быть уверены, что наши представления адекватны.
Поэтому сейчас ценятся три типа людей:
1. Эксперты. Люди, глубоко зарывшиеся в одну какую-то сферу и знающие там все важное и новое, а об остальных сферах честно говорят: "Я не знаю".
2. Междисциплинарники. Люди, более или менее глубоко знающие две, три, четыре сферы. Они не являются бесспорными экспертами ни в одной из них, но могут говорить на профессиональном языке с экспертами каждой сферы и, таким образом, осуществлять связь и перекрестное опыление.
3. Серферы. Люди, не являющиеся экспертами ни в одной сфере, но способные понимать на довольно поверхностном уровне немало очень разных сфер, видеть широкую картинку и взаимосвязи, переносить идеи. Как правило, они могут объяснить какие-то ключевые вещи на простом языке нам с вами, чего не скажешь об экспертах.
Но, как учит нас интегральный подход, если у нас есть эти три замечательные группы людей, этого недостаточно. Ведь кроме людей есть еще системы. Грубо говоря, сообщество (маленькое, как организация, или большое, как общество в целом) — это граф, где, кроме точек, есть стрелочки между ними, и исключительно точками понимание не исчерпывается.
Итак, нам нужны еще хотя бы две вещи.
Во-первых, на уровне организаций — новые управленческие системы. Если каждый видит лишь небольшой кусок всей мозаики, то кто и как будет принимать решение? Нужна управленческая культура, где все принимают участие в принятии решения, складывая вместе кусочки мозаики в одну картину (в интегральной динамике это "зеленая" культура).
Во-вторых, на уровне общества — новые инклюзивные системы диалога, когда носители разных кусочков мозаики пытаются составить картину, держа в фокусе внимания не доминирование большинства над меньшинством (ведь в таких условиях большинство — это те, кто не принадлежит ни к экспертам, ни к междисциплинарникам, ни к серферам, грубо говоря, это телезрители, не знающие ничего и ни о чем, кроме того, что сказано с экрана), а интересы различных мелких групп, из которых, собственно, и состоит современное общество.Важно