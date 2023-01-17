Эксперты и непогрешимость. Почему они боятся признать, что чего-то не знают

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Эта печальная картина основывается на ложном представлении, что эксперт должен знать все. Это представление устарело примерно на 80 лет. Во-первых, области знаний настолько измельчились, что знать нечто большее, чем в одной сфере, просто невозможно. Во-вторых, дробление продолжается и ускоряется, и кто вчера был экспертом в определенной сфере, сегодня обнаруживает, что она разделилась на три, и он уже эксперт только в одной из трех или ни в одной. В-третьих, в каждой конкретной сфере количество информации растет экспоненциально. Даже самый лучший узкий эксперт не может знать всего. Наконец, сложность всех систем выросла, и даже там, где мы знаем многое, мы не можем быть уверены, что наши представления адекватны.

Поэтому сейчас ценятся три типа людей:

1. Эксперты. Люди, глубоко зарывшиеся в одну какую-то сферу и знающие там все важное и новое, а об остальных сферах честно говорят: "Я не знаю".

2. Междисциплинарники. Люди, более или менее глубоко знающие две, три, четыре сферы. Они не являются бесспорными экспертами ни в одной из них, но могут говорить на профессиональном языке с экспертами каждой сферы и, таким образом, осуществлять связь и перекрестное опыление.

3. Серферы. Люди, не являющиеся экспертами ни в одной сфере, но способные понимать на довольно поверхностном уровне немало очень разных сфер, видеть широкую картинку и взаимосвязи, переносить идеи. Как правило, они могут объяснить какие-то ключевые вещи на простом языке нам с вами, чего не скажешь об экспертах.

Но, как учит нас интегральный подход, если у нас есть эти три замечательные группы людей, этого недостаточно. Ведь кроме людей есть еще системы. Грубо говоря, сообщество (маленькое, как организация, или большое, как общество в целом) — это граф, где, кроме точек, есть стрелочки между ними, и исключительно точками понимание не исчерпывается.

Итак, нам нужны еще хотя бы две вещи.

Во-первых, на уровне организаций — новые управленческие системы. Если каждый видит лишь небольшой кусок всей мозаики, то кто и как будет принимать решение? Нужна управленческая культура, где все принимают участие в принятии решения, складывая вместе кусочки мозаики в одну картину (в интегральной динамике это "зеленая" культура).

Во-вторых, на уровне общества — новые инклюзивные системы диалога, когда носители разных кусочков мозаики пытаются составить картину, держа в фокусе внимания не доминирование большинства над меньшинством (ведь в таких условиях большинство — это те, кто не принадлежит ни к экспертам, ни к междисциплинарникам, ни к серферам, грубо говоря, это телезрители, не знающие ничего и ни о чем, кроме того, что сказано с экрана), а интересы различных мелких групп, из которых, собственно, и состоит современное общество.

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