Кто выиграл, а кто проиграл на Ближнем Востоке: о последствиях войны для всего мира и Украины в частности

Так кто же победил, а кто потерпел поражение на Ближнем Востоке?

Наведем резкость.

Начнем с базы. Победа — это мир лучше предыдущего. Соответственно, поражение — это мир хуже предыдущего.

Войны редко завершаются победой одной стороны и поражением другой (Вторая мировая является исключением). Чаще всего войны завершаются поражением всех сторон. Что и неудивительно, учитывая, что война несет смерть и разрушение.

Но есть один важный нюанс, который часто пропускают. Я также обычно его пропускаю для простоты. Но не сейчас.

Победа — это мир, лучший, чем предыдущий с собственной точки зрения. Это важный нюанс, который учитывает, что разные стороны войны могут иметь разные критерии того, что для них хорошо или плохо. Плюс учитывает наличие когнитивного домена, в котором можно исказить восприятие противником поражения и победы (например, можно убедить победителя, что он проиграл, и именно это Москва будет делать с нами после нашей победы, но это другая тема, в другой раз).

Кажется, что Иран потерпел поражение: он разбомблен вдребезги и отброшен на десятки лет назад. Но главное: режим аятолл выстоял, ядерная программа продолжится, и контроль над проливом стал явным. США могут думать, что Иран потерпел поражение, но Иран победил.

Кажется, что США победили: они одержали сотни тактических побед, продемонстрировали силу своего оружия (которое, безусловно, превосходит что-либо на планете), сами понесли минимальные потери, отбросили противника на десятки лет назад. Конечно, Трамп объявит эпическую победу. Но фактически США выходят из войны в худшей ситуации, чем была: условия перемирия такие же (если не хуже), чем до войны; отношения с союзниками в Европе испорчены, а с союзниками на Ближнем Востоке подорваны, и в целом Америка выглядит ненадежным игроком. Способность США достигать стратегических целей поставлена под сомнение, несмотря на силу американского оружия. И главное: необъявленная политическая цель войны — поставить потоки под контроль — не достигнута.

Арабские монархии потерпели чистое поражение в этой войне. Десятилетиями выстроенная экономическая модель оказалась хрупкой. Будущее под вопросом.

Израиль, на первый взгляд, потерпел поражение вместе с США. Но с его точки зрения он победил: имея четкую политическую цель, он ее реализовал — ослабил и отбросил Иран, отвлекая атаку на себя и обеспечив себе пару десятков лет относительного спокойствия. Несмотря на то, что иранская ядерная программа никуда не делась.

Европа выиграла: продемонстрировала субъектность, ничего не потеряла.

Украина выиграла. Думаю, не надо объяснять.

Россия проиграла. Потеряла союзника, доказала неспособность выполнять союзнические обязательства. Высокая цена на нефть компенсируется потерями экспортной инфраструктуры.

Китай выиграл максимально, получив дополнительные возможности в регионе, да еще и приобщившись через Пакистан к миротворчеству.

Вот такая картинка.

К этому можно добавить то, что я писал вчера: второй раз после "Киева за три дня" продемонстрировано, что подавляющая военная сила не способна нанести поражение значительно более слабой стране, если она имеет нормальный индустриальный потенциал, устойчивое общество и достаточную поддержку политического режима.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

