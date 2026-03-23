Провожая Филарета: почему смерть патриарха имеет такое значение для Украины

Напишу о Филарете и не только о нем.

Филарет был человеком переходного поколения. Начал еще в той эпохе, завершил уже в нынешней. Отсюда сложный баланс его недостатков и добродетелей, заслуг и ошибок, который имеет смысл анализировать разве что историкам. Вряд ли этот баланс мог быть принципиально иным.

Такой типаж характерен для независимой Украины, вы найдете немало подобных в политике, науке, искусстве и тому подобное. Крошечное меньшинство всегда жило в будущем. Таких единицы. Молимся за их здоровье и долголетие.

Подавляющее большинство так и осталось в прошлом. Родившись и начав путь в Советском Союзе, они ментально в нем прожили всю жизнь, не в силах разорвать связь.

Весомое меньшинство родилось в прошлом и нашло в себе силы сделать шаг в будущее. Этим людям мы обязаны тем, что они передали следующему поколению уже не ту страну, что получили. История оценит их именно с этой точки зрения. Бегло вспомнит их ошибки и подсветит заслуги.

Сейчас эта эпоха завершена.

Завершился земной путь: в 97 лет умер Патриарх Филарет

Я был бесконечно рад, когда УГКЦ возглавил Блаженнейший Святослав, а ПЦУ Блаженнейший Епифаний. Потому что оба воплощают энергию молодого поколения, что дает нам шанс.

Я и сам чувствую принадлежность к промежуточному поколению. И я очень рад, что моя эпоха завершается.

Дальше будет что-то другое. Не переключайтесь, будет интересно.

Из всего поколения библейских евреев, вышедших из Египта, лишь двое заслужили право войти в Землю Обетованную. Остальные 600 с лишним тысяч остались в пустыне, не найдя в себе сил выжать рабство, но воспитав первое поколение свободных. Ни Моисей, ни Агарон не получили того права.

Но это уже совсем другая история.

