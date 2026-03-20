Завершился земной путь: в 97 лет умер Патриарх Филарет

О смерти Патриарха сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

"Сегодня глубокая печаль в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев... завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета... Сердце Патриарха Филарета остановилось на 98-м году жизни. Но молитва и память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навеки. Пусть светлой и вечной будет память новопреставленного Патриарха, а душа его пусть радуется на небесах тем плодам, которые его добрый труд здесь, на земле, дал и будет давать!" — говорится в сообщении митрополита Епифания.

О смерти Филарета сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний

Патриарх Филарет был патриотом Украины. Он поддерживал Ревоюцию Достоинства, сейчас капелланы УПЦ КП заботятся об украинском войске. Предстоятель неоднократно говорил, что только проевропейская демократическая Украина способна обеспечить свободу вероисповедания не только православным, но и представителям всех конфессий. В январе 2019 года Филарету присвоили звание Героя Украины

Патриарх Филарет — биография

Михаил Антонович Денисенко (светское имя патриарха) родился 23 января 1929 года в селе Благодатное Амвросиевского района Донецкой области в семье шахтера Антона Денисенко и его жены Мелании Кирилловны. Дед патриарха погиб во время Голодомора, а его отец, Антон Денисенко, погиб во время Второй мировой войны 24 сентября 1943 года во время боя за село Коновалова в битве за Днепр, где и был похоронен. Эта потеря глубоко повлияла на мировоззрение Михаила и способствовала его решению стать священником. В 1946 Михаил Денисенко поступил в Одесскую духовную семинарию. В 1952 году он завершил обучение в Московской духовной академии.

Патриарх Филарет решил стать священником после смерти отца на войне

1 января 1950 года Михаил Денисенко принял монашеский постриг, получив имя Филарет. В течение того же года был рукоположен в сан иеродиакона, а в следующем, 1951 году, — в сан иеромонаха. Он преподавал в Московской семинарии, затем возглавил семинарию в Киеве, став ректором. Впоследствии он вошел в состав Священного Синода на постоянной основе.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году Филарет инициировал проведение Всеукраинского поместного собора УПЦ, где приняли решение о полной автокефалии церкви. Русская православная церковь отказалась признавать эту независимость и вскоре в Харькове избрали другого митрополита Киевского. Филарет назвал эти действия неканоническими и незаконными.

В 1992 году состоялся объединительный собор, на котором была основана Украинская православная церковь Киевского патриархата. Возглавил ее митрополит Мстислав (Скрипник), получив титул патриарха Киевского и всей Руси-Украины. После его смерти в 1995 году патриархом стал Филарет. В 2018 году, когда при поддержке Вселенского патриархата была создана Православная церковь Украины, Филарет получил почетный титул патриарха, а новым предстоятелем, митрополитом Киевским и всея Украины, стал Епифаний (Думенко).

Напомним, 15 декабря 2018 года на православном Соборе было решено ликвидировать УПЦ Киевского Патриархата — она должна была войти в ПЦУ, главой которой был избран митрополит Епифаний.

В начале марта Патриарх Филарет был госпитализирован и верующих призвали молиться за его здоровье.