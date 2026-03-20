Завершився земний шлях: у 97 років помер Патріарх Філарет

Про смерть Патріарха повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Сьогодні глибокий сум у моєму серці, як і в серцях багатьох українців… завершився земний шлях Святішого Патріарха Філарета…Серце Патріарха Філарета зупинилося на 98-му році життя. Але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. Нехай світлою і вічною буде пам’ять новопреставленого Патріарха, а душа його нехай радіє на небесах тим плодам, які його добра праця тут, на землі, дала і буде давати!" — йдеться в повідомленні митрополита Епіфанія.

Патріарх Філарет був патріотом України. Він підтримував Ревоюцію Гідності, нині капелани УПЦ КП дбають про українське військо. Предстоятель неодноразово говорив, що лише проєвропейська демократична Україна здатна забезпечити свободу віросповідання не лише православним, а й представникам усіх конфесій. У січні 2019 року Філарету присвоїли звання Героя України

Патріарх Філарет — біографія

Михайло Антонович Денисенко (світське ім’я патріарха) народився 23 січня 1929 року в селі Благодатне Амвросіївському районі Донецької області у родині шахтаря Антона Денисенка та його дружини Меланії Кирилівни. Дід патріарха загинув під час Голодомору, а його батько, Антон Денисенко, загинув під час Другої світової війни 24 вересня 1943 року під час бою за село Коновалова в битві за Дніпро, де й був похований. Ця втрата глибоко вплинула на світогляд Михайла та сприяла його рішенню стати священником. У 1946 Михайло Денисенко вступив до Одеської духовної семінарії. У 1952 році він завершив навчання у Московській духовній академії.

1 січня 1950 року Михайло Денисенко прийняв чернечий постриг, отримавши ім’я Філарет. Упродовж того ж року був висвячений у сан ієродиякона, а наступного, 1951 року, – в сан ієромонаха. Він викладав у Московській семинарії, потім очолив семинарію в Києві, ставши ректором. Згодом він увійшов до складу Священного Синоду на постійній основі.

Після проголошення незалежності України в 1991 році Філарет ініціював проведення Всеукраїнського помісного собору УПЦ, де ухвалили рішення про повну автокефалію церкви. Російська православна церква відмовилася визнавати цю незалежність і невдовзі в Харкові обрали іншого митрополита Київського. Філарет назвав ці дії неканонічними та незаконними.

У 1992 році відбувся об’єднавчий собор, на якому було засновано Українську православну церкву Київського патріархату. Очолив її митрополит Мстислав (Скрипник), отримавши титул патріарха Київського і всієї Русі-України. Після його смерті у 1995 році патріархом став Філарет. У 2018 році, коли за підтримки Вселенського патріархату була створена Православна церква України, Філарет отримав почесний титул патріарха, а новим предстоятелем, митрополитом Київським і всієї України, став Епіфаній (Думенко).

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на православному Соборі було вирішено ліквідувати УПЦ Київського Патріархату — вона мала увійти до ПЦУ, головою якої було обрано митрополита Епіфанія.

На початку березня Патріарха Філарета було госпіталізовано і вірян закликали молитись за його здоров'я.