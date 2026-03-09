Патріарха УПЦ Філарета госпіталізували: стан здоров'я погіршився

Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет потрапив до лікарні через погіршення стану здоров'я. Наразі він перебуває під наглядом лікарів.

У заяві Української православної церкви закликали молитися за здоров'я патріарха.

Там уточнили, що Філарет перебуває в одному з медичних закладів Києва.

"Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Святійшого Патріарха Філарета", — йдеться у повідомленні.

Патріарх Філарет — що відомо

15 грудня 2018 року на православному Соборі було вирішено ліквідувати УПЦ Київського Патріархату — вона мала увійти до ПЦУ, головою якої було обрано митрополита Епіфанія.

Філарет відмежувався від ПЦУ та звинуватив її у захопленні храмів у червні 2019 року після того, як вона позбавила його канонічних прав і обов'язків, пов'язаних з управлінням єпархією.

У вересні 2020 року він переніс коронавірус. Тоді ж у нього виявили запалення легенів. Патріарх пройшов лікування, і лікарі назвали його стан задовільним.

У січні 2021 року в одному з інтерв'ю Філарет заявив, що Covid-19 — явище "неприродного походження".

Він також називав Covid-19 покаранням за гріхи людства, зокрема за одностатеві шлюби.

У лютому 2024 року Священний Синод Православної церкви України на черговому засіданні ухвалив рішення зупинити повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду.

Нагадаємо, 26 серпня 2025 року стало відомо про погіршення стану 96-річного патріарха Філарета, втім не повідомлялося, на що саме він хворіє.