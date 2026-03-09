Патриарха УПЦ Филарета госпитализировали: состояние здоровья ухудшилось

Патриарх УПЦ Киевского патриархата Филарет попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

В заявлении Украинской православной церкви призвали молиться за здоровье патриарха.

Там уточнили, что Филарет находится в одном из медицинских учреждений Киева.

"Призываем архиереев, духовенство, монашество и всех верующих возносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета", — говорится в сообщении.

Патриарх Филарет — что известно

15 декабря 2018 года на православном Соборе было решено ликвидировать УПЦ Киевского Патриархата — она должна была войти в ПЦУ, главой которой был избран митрополит Епифаний.

Филарет отмежевался от ПЦУ и обвинил ее в захвате храмов в июне 2019 года после того, как она лишила его канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией.

В сентябре 2020 года он перенес коронавирус. Тогда же у него обнаружили воспаление легких. Патриарх прошел лечение, и врачи назвали его состояние удовлетворительным.

В январе 2021 года в одном из интервью Филарет заявил, что Covid-19 — явление "неестественного происхождения".

Он также называл Covid-19 наказанием за грехи человечества, в частности за однополые браки.

В феврале 2024 года Священный Синод Православной церкви Украины на очередном заседании принял решение остановить полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода.

Напомним, 26 августа 2025 года стало известно об ухудшении состояния 96-летнего патриарха Филарета, впрочем не сообщалось, чем именно он болеет.