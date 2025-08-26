В ПЦУ сообщили об ухудшении состоянии патриарха Филарета: что известно

Состояние здоровья 96-летнего Филарета, почетного патриарха Православной церкви Украины и патриарха Украинской православной церкви Киевского патриархата (ПЦУ КП), резко ухудшилось.

В ПЦУ просят молитв за здоровье патриарха, однако не уточняют, чем именно он болен.

"В связи с очевидным ухудшением состояния здоровья почетного патриарха Филарета (Денисенко) призываем всеукраинскую паству возносить молитвы за его здоровье", – говорится в коротком сообщении.

Информации об общем состоянии здоровья почетного патриарха ПЦУ не много. Известно, что в 2018 году он перенес сильные побочные действия после приема медицинского препарата, из-за чего терял трудоспособность, испытывал проблемы с речью и передвижением. Препарат отменили, и патриарх Филарет стал чувствовать себя гораздо лучше.

В сентябре 2020 году он перенес коронавирус. Тогда же у него обнаружили воспаление легких. Патриарх прошел лечение, и врачи назвали его состояние удовлетворительным.

В январе 2021 года в одном из интервью Филарет заявил, что Covid-19 – явление "неестественного происхождения".

"Коронавирус естественного происхождения или нет? Неестественного, потому что он появился сразу во всех странах мира. Так не бывает. Даже если он пошел из Китая, как он мгновенно в каждую страну зашел? Это неестественно. Поэтому коронавирус имеет человеческое происхождение. Это биологическое оружие, которое придумано человеком. Бог допустил это. Однако это творение человека, а не природы", — сказал Филарет.

Он также называл Covid-19 наказанием за грехи человечества, в частности – за однополые браки.

В феврале 2024 года Священный Синод Православной церкви Украины на очередном заседании принял решение остановить полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода.

