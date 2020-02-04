ПЦУ исключила Филарета из состава Синода

Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией

Священный Синод Православной церкви Украины на очередном заседании 4 февраля принял решение остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Синода. Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", – говорится в сообщении.

В то же время, принимая во внимание прошлые заслуги Патриарха Филарета перед Украинской православной церковью, Священный Синод констатировал, что Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Теперь Патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии. В Синоде заявили, что клирики, именуемые им в неуставный способ епископами, не являются таковыми, а сделанное для них и сделанное ими – все ничтожное.

"Почетному Патриарху Филарету и его окружению было решено напомнить о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращения самоизоляции", – добавили в ПЦУ.

Как ранее сообщал Фокус:

15 декабря 2018 года Объединительный собор в Киеве избрал главной единой поместной церкви митрополита Епифания (Думенко). Перед началом собора УПЦ КП и УАПЦ приняли решение о самороспуске.

Однако в мае патриарх Филарет публично отказался признавать ликвидацию УПЦ КП, заявил, что томос об автокефалии поставил церковь в зависимость от Константинополя, и призвал изменить устав ПЦУ.

24 мая синод ПЦУ отверг предложения Филарета и выразил поддержку Епифанию.

20 июня Филарет созвал Поместный собор для подтверждения существования УПЦ КП, на который явились только два епископа. По итогам собора онзаявил, что теперь в Украине существуют три православные церкви - УПЦ МП, церковь с "ограниченным томосом в подчинении Константинопольского патриархата" и независимый Киевский патриарахат.

ПЦУ отказалась признавать созванное патриархом Филаретом собрание во Владимирском соборе поместным собором и назвала его решения ничтожными.

24 июня Синод ПЦУ лишил Филарета прав епархиального архиерея. В ответ патриарх заявил, что эти решения его не касаются и обвинил ПЦУ в захвате храмов УПЦ КП.

Митрополит Епифаний заявил, что перед созданием Православной церкви Украины все главы поместных Церквей говорили, что не признают ПЦУ, если ею будет руководить патриарх Филарет.

Почетный патриарх Филарет отозвал свою подпись под документом Объединительного собора, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.