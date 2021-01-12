Филарет назвал коронавирус биологическим оружием

Сам патриарх переболел Covid-19 в сентябре прошлого года.

Почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что коронавирус – промысел Божий, но его причиной является человеческая воля. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Кто создатель этой болезни? Бог? Не Бог! Человек создал это. А Бог попустил. Коронавирус – естественного происхождении или неестественного? Неестественного! Потому что коронавирус возник сразу во всех странах мира. Так не бывает. Если он пришел из Китая, то как он моментально в каждую страну зашел? Это неестественно. Поэтому коронавирус имеет человеческое происхождение. Это биологическое оружие, которое выдумано человеком, но Бог попустил это. Но это творение человека, а не творение природы", – пояснил патриарх.

Как известно, у 91-летнего Филарета обнаружили Covid-19 в сентябре прошлого года и сразу же госпитализировали. Врачи диагностировали у него воспаление легких. Он прошел лечение и был выписан из больницы.

В марте 2020 года Филарет заявил, что одной из причин распространения коронавируса является "греховность человечества", а в частности – однополые браки.