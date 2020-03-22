По словам патриарха, пандемия Covid-19 – это кара Божья за грехи человечества

Почетный патриарх Филарет в интервью 4 каналу заявил, что одной из причин распространения коронавируса являются однополые браки.

По его словам, пандемия Covid-19 – это кара Божья за грехи человечества.

“Причина коронавируса – это греховность человечества. Открыто не защищают добро, а защищают зло. Зло распространяется. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки. Это причина коронавируса и не только это. Детей учат выбирать себе пол. Разве это добро?! Это зло. За это зло Бог сжег Содом и Гоморру. И на этом месте по сей день расположено Мертвое море”, – сказал Филарет.

Он подчеркнул, что такие грехи были всегда на протяжении всего существования человечества, “но особенность нашего времени в том, что это зло государства начинают считать добром”.

Патриарх также отметил, что не видит необходимости в отмене таинства причастия в храмах.

"Сейчас идет дискуссия, можно ли причащаться из одной ложки. Я задаю вопрос: вы верите, что это кровь и тело Иисуса Христа? Если вы не верите, то ни причащайтесь. А если верите, то разве от Христа можно получить эти вирусы? Это невозможно", – сказал Филарет.

На вопрос о том, как патриарх защищает себя от коронавируса, Филарет ответил: “Я верю, что Господь обезопасит меня, он не допустит, чтобы я заболел, потому что я должен служить церкви”.

Как ранее сообщал Фокус:

Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

ПЦУ заявила, что призыв вселенского патриарха их не касается и отказалась приостанавливать богослужения.