В ПЦУ отказались прекращать богослужения, несмотря на приказ Варфоломея

В связи с карантином ПЦУ приняла ряд ограничительных мер в своих церквях, в частности рекомендовала прихожанам поклоняться святыням без их целования

ПЦУ решила не приостанавливать богослужения в связи с призывом Вселенского патриарха Варфоломея к церквям прекратить их проведение до апреля.

Об этом заявил спикер ПЦУ, архиепископ Евстратий (Зоря), передают Українські новини.

"Это (призыв Варфоломея – Ред.) касается епархий Константинопольского патриархата. И для ПЦУ это ничего не означает", – пояснил архиепископ.

Он подчеркнул, что в связи с карантином ПЦУ приняла ряд ограничительных мер в своих церквях, в частности рекомендовала прихожанам поклоняться святыням без их целования.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей приказал церквям прекратить проводить службы и обряды до конца марта для борьбы с распространением коронавируса.

Отметим, пациентка с коронавирусом в Житомирской области, которая скончалась, не сразу обратилась к врачам и ходила в церковь.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.